Pese a los rumores de ruptura, Taylor Swift y Travis Kelce fueron espectadores de lujo de la final del US Open, que reunió al italiano Jannik Sinner y el estadounidense Taylor Fritz. Durante el juego, la pareja no solo se mostró cariñosa, sino que cantó y bailó al ritmo de las canciones de The Darkness y Bad Bunny. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Desde que arribó a Estados Unidos, Taylor Swift ha aprovechado sus cortas vacaciones para pasar todo el tiempo posible con su novio Travis Kelce. El jueves pasado, la estadounidense acudió al Arrowhead Stadium para presenciar el partido de los Chiefs y dar su apoyo al ala cerrada.

Tres días después, la pareja acudió a la final del US Open en el Arthur Ashe Stadium, donde el italiano Jannik Sinner y el estadounidense Taylor Fritz buscaron la gloria. Las cámaras captaron a los novios en todo momento y, de acuerdo con las imágenes, ellos se mostraron cariñosos, ratificando su buena relación.

Taylor Swift y Travis Kelce bailaron canción de Bad Bunny

Además de abrazarse y besarse en las gradas del escenario tenístico, Taylor Swift y Travis Kelce cantaron y bailaron eufóricamente durante los descansos del juego. La pareja cantó “I Believe in a Thing Called Love” de The Darkness y bailó “Tití me preguntó”, uno de los clásicos temas de Bad Bunny.

Taylor Swift and Travis Kelce singing 'I Believe in a Thing Called Love' together at the US Open.



Los clips de estas escenas se viralizaron en las redes sociales y los más felices fueron los seguidores de ambos famosos.

📹| Some say she's Latina enough

Los Chiefs volverán a jugar por la NFLS el domingo 15 de septiembre, esta vez ante Cincinnati Bengals y se espera que la cantante de 34 años vuelva a estar presente en uno de los palcos. La artista retomará su gira Eras Tour en octubre de este año.