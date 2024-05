El Día de la Madre se celebra en muchos países este 12 de mayo y, aunque puede ser un momento ansiado por muchas personas, otras prefieren que esta fecha pase lo más rápido posible. Lamentablemente, pérdida del ser querido que les dio la vida hace que la tristeza se apodere de ellos. Sin embargo, los gestos espontáneos pueden cambiar el rumbo de las sensaciones, tal como ocurrió hace unos días en un local de Starbucks, en Arkansas, Estados Unidos.

Courtney Crawford es una trabajadora de Starbucks, en Little Rock, Arkansas, que pasará el Día de la Madre por primera vez sin su progenitora. La señora Tammy murió víctima del cáncer en junio del año pasado y dejó una profunda pena a la joven.

Pese al dolor, Courtney trató de que su trato con la clientela no se vea afectado y siempre se mostró amable. Precisamente, hace un mes, una cliente llegó al local de Little Rock a las 5:00 a.m. y dejó en evidencia que no la estaba pasando bien, tal como indica CBS News.

Lo que hizo la joven, que trabaja como barista en Starbucks, fue regalarle una sonrisa y atenderlo con gran atención, un gesto que cambió el ánimo de la mujer y que quiso recompensar.

Cliente le dedicó un mensaje y una propina de 200 dólares

Después de realizar su pedido, la cliente dejó una nota a la barista que la hizo conmover hasta las lágrimas. Así lo contó la propia Courtney en un video que publicó en su cuenta de TikTok a fines de abril.

“Fuiste la primera cara que vi esta mañana y realmente alegraste mi día... mereces saber que marcaste una diferencia en el día a día de alguien con solo ser amable”, se leía en el mensaje.

Además de la nota, la cliente anónima le dejó una propina de 200 dólares, algo poco usual. Según reveló Courtney, tenía la esperanza de comprar una urna para guardar las cenizas de su madre este 12 de mayo y podrá concretarlo con la propina de la buena samaritana.

A través del video que compartió en TikTok, la joven agradeció el gesto de la noble señora, que fue calificada como un “ángel” por los usuarios.

“Pero los $200 que pusiste en esa nota hoy me permiten pasar el Día de la Madre con mi mamá y te aprecio mucho por eso. Entonces, si estás ahí fuera y estás en TikTok, gracias por el impacto que tuviste en mi vida. Y espero que veas esto y sepas que hiciste algo que nunca olvidaré…”, sentenció Courtney.

