Amigos en las buenas y malas. Hay ‘ángeles’ en la tierra y uno de ellos es ‘Hunter’, un perro que no solo se convirtió en el fiel compañero de una jirafa bebé que había sido abandonada, sino que decidió no separarse de su lado para que no se sienta sola antes de fallecer. Esta conmovedora historia en Sudáfrica se hizo viral hace unas semanas en Facebook emocionando a miles; sin embargo, el inevitable final llegó.

La cría había sido abandonada por su madre y encontrada muy débil y deshidratada en el campo por un granjero que pasó por el lugar. Inmediatamente pidió ayuda al orfanato The Rhino que la acogió sin imaginar que el can se encariñaría tanto con ella.

‘Jazz’ tenía apenas dos días de nacida cuando llegó al refugio ubicado en la provincia sudafricana de Limpopo y conoció a ‘Hunter’, un joven ejemplar de raza Pastor Belga Malinois que se puso la tarea de cuidarla, acurrucarse en ella, ser su mejor amigo y sí que lo logró.

Con el pasar de los días, la jirafa que se divertía con él y hasta lo lamía, empeoró y ‘Hunter’, aparentemente consciente de que algo andaba mal, permaneció junto a ella hasta que murió al sufrir una hemorragia cerebral.

“Los últimos dos días antes de que la perdiéramos, ‘Jazz’ lucía inestable sobre sus patas y obnubilado, como si no registrara nada (…) De repente se derrumbó y vimos cómo se acumulaba sangre en sus ojos”, se puede leer en la publicación en Facebook que hizo The Rhino Orphanage.

Con unas fotografías y video, el refugio mostró la tristeza de ‘Hunter’ quien permaneció un buen rato frente a la sala vacía antes de ir a buscar consuelo con sus cuidadores al darse cuenta que no volvería a ver a su amiga. Pese a la tristeza, informaron que es un “buen chico” que está comiendo y jugando otra vez.

‘Jazz’ estuvo en sus últimos momentos acompañada de ‘Hunter’. Tras su muerte, el perro no se movió de la puerta intentando entender lo que había pasado. (Foto: captura Facebook)

Anne Deventer, la fundadora del orfanato, dijo en un comunicado que “finalmente sabemos que ‘Jazz’ no tuvo una mala madre que la abandonó (…) Ella lo sabía... pero tenemos que esforzarnos (por ayudar) cada vez, por duro que sea (…) Nos has enseñado tanto en las últimas tres semanas y te recordaremos con cariño”.

Tras su muerte, ‘Jazz’ fue enterrada cerca del orfanato y de seguro ‘Hunter’ no perderá la oportunidad de acercarse a su tumba y seguir acompañándola como el gran amigo que demostró ser en todo momento.

TE PUEDE INTERESAR