James Howells es un ingeniero informático de Gales que se deshizo por error de un disco duro que contenía 7500 bitcoins. Al cambio, y basándonos en el valor actual de la criptomoneda, tendría un poco más de 360 millones de dólares estadounidenses en su cartera. Lamentablemente, el aparato terminó en la basura, y el hombre no ha conseguido recuperarlo porque las autoridades se niegan a darle permiso para excavar en el vertedero municipal.

Su historia se remonta al año 2013. En ese entonces, Howells minó 7500 bitcoins en solo una semana, cuando casi nadie lo hacía. Minó por la noche, de forma intermitente, durante un par de meses. Según narra el medio The New Yorker, la minería requería mucha potencia de procesamiento, lo que hacía que la computadora del ingeniero se sobrecalentara. Es importante resaltar que, por esos años, el bitcoin no tenía ningún valor. De hecho, no había motivos para pensar que alguna vez lo tendrían.

“Se trataba de minar por diversión”, dijo Howells. “Fue un experimento”.

Sin embargo, medio año después, un vaso de limonada que se derramó arruinó su computadora. Transfirió parte del contenido del disco duro a un nuevo iMac, pero poco le importó la carpeta de bitcoin. “En aquel momento no había ninguna versión de Bitcoin en Apple, así que no había razón para ello”, recuerda. Después, extrajo el disco duro y lo guardó en el cajón de su escritorio. Con el tiempo, y tras una tarde haciendo limpieza en casa, el aparato terminó en la basura.

Los años pasaron y lo impensado ocurrió: el valor del bitcoin crecía cada vez más y de forma exponencial. La agonía de Howells crecía con la misma rapidez que el valor de aquel disco duro, que por ese entonces ya tenía un valor de más de 5 millones y medio de dólares.

Al ver que empezaban a hacerse transacciones y toda clase de pagos con la criptomoneda, Howells inició la búsqueda de su computadora. ¿El punto de inicio? El vertedero de su ciudad.

Para lograr su objetivo, el hombre dejó su empleo e incluso logró contactar al responsable del basurero, quien le dio cierta esperanza: los desechos no se llenan así como así. Hay cierto orden, lo que facilitaría encontrar el disco duro si se determina correctamente la zona en donde pudo haberse tirado. Lo único que necesitaba era el permiso del ayuntamiento para comenzar a hurgar en el sitio.

Hay dudas sobre la historia de cómo minó Howells los bitcoins, dado que para algunos expertos fue demasiado rápido. Sin embargo, hasta el día de hoy, el hombre continúa intentando iniciar una excavación en el basurero de su ciudad.

Contactó con su representante en el Parlamento Galés, en Cardiff, y con el Parlamento Británico en Londres. Contactó con inversores e incluso llegó a un acuerdo con dos empresarios que accedieron a financiar la operación de recuperación del disco. Como condición, Howells ofreció quedarse solamente con una tercera parte de lo que lograran recuperar.

Incluso creó una presentación para mostrar los detalles del proceso y estimó que la búsqueda costaría unos cinco millones de libras. Con un equipo de 25 personas podría completar la operación de búsqueda en el área designada en menos de un año.

Adicionalmente, le ofreció al ayuntamiento de Newport un 25% de lo que se encontrara para que se pudiera usar para la recuperación de los daños económicos causados por la pandemia. No obstante, la entidad no ha aceptado aún su propuesta. Las autoridades aseguran que el proyecto es demasiado incierto y arriesgado para el medioambiente.

Pidió ayuda a la NASA para llevar a cabo la búsqueda

Recientemente, Howells anunció que se puso en contacto con ingenieros, ambientalistas y expertos en recuperación de datos de todo el mundo en su intento por llevar a cabo la búsqueda.

“He reunido a todo un consorcio de expertos en la materia para refutar todas las afirmaciones que el Ayuntamiento ha dicho que le preocupan. He hablado con expertos en recuperación de datos que han trabajado con la NASA en el desastre del transbordador espacial Columbia”, dijo el hombre, en declaraciones recogidas por el medio británico Metro. “Ellos fueron capaces de recuperarse de un transbordador que explotó y no parecen pensar que estar en un vertedero será un problema”.

Howells teme que el contenido de su disco duro llegue a valer mil millones antes de que los funcionarios actúen: “Eso es un montón de bitcoins que está ahí en el suelo y no tengo ninguna duda de que en el próximo año va a valer 750, 800 o incluso 900 millones de dólares”, agregó. “Podría darse el caso de que el disco duro valga mil millones de dólares y no actuar al respecto sería una incompetencia por parte del Ayuntamiento. No es un problema que vaya a desaparecer”.

James asegura que ha estudiado el área del sitio y cree que el disco estaría en un área de 200 metros cuadrados y a una profundidad de 15 metros, pero el ayuntamiento de Newport se ha negado a darle el visto bueno todas las veces que el hombre ha solicitado el permiso.

“Incluso si pudiéramos acceder a su solicitud, existe la cuestión de quién pagaría el costo si el disco duro no se encuentra o se daña hasta tal punto que los datos no se pueden recuperar”, explican. “Por lo tanto, hemos dejado claro que no podemos ayudarlo en este asunto”.