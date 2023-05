Un hombre del Reino Unido quedó al borde de la muerte después de tropezar con Eric, su gato. Chris Rowley, de 59 años, estuvo tendido en el suelo durante 14 horas antes de ser descubierto por su esposa.

El minino, de raza esfinge, saltó a la pierna de su dueño y, mientras este trataba de apartarse del camino, cayó por las escaleras.

“No puedo recordar mucho, solo caí rápido, fue rápido y terminó en segundos, luego estaba en el fondo”, declaró Rowley, músico profesional, en conversación con el medio Mirror.

“Estuve allí durante la mayor parte de las 14 horas, mi pareja trabaja por las noches y sucedió temprano o tarde en la noche y no había nadie más en la casa. Mi teléfono estaba muerto, no podía levantarme, físicamente no podía levantarme, es la sensación más difícil, es casi como claustrofobia, no puedes salir, no puedes llegar físicamente a ninguna parte ni hacer nada”, agregó.

Heridas similares a las de un “accidente de tránsito”

Jackie, esposa del británico, señala que encontró a Chris gravemente herido y tuvo que salir de la habitación mientras lo trataban porque sus gritos “eran demasiado desgarradores para escuchar”.

El hombre fue llevado al hospital con series lesiones “similares a las de un accidente automovilístico”: fractura de cráneo, un hueso roto en el cuello, dos fracturas en la columna vertebral, nueve costillas rotas y “un poco de sangre en los pulmones”.

Mientras tanto, Eric, el gato, se encuentra bien. “Solo es joven, no me ofende eso, es solo una de esas cosas que podría haber sucedido de todos modos”, aseguró su dueño.

Debido a su estado, Chris se vio obligado a dejar de trabajar. Por ello, se creó una página en GoFundMe para ayudarle a costear sus facturas médicas.

Cómo evitar caídas o golpes en casa

Para prevenir accidentes estando en casa, se recomienda tomar las siguientes medidas recopiladas por El Mundo:

Mantén el suelo libre de obstáculos.

Evita las superficies resbaladizas.

Utiliza alfombras o pegatinas antideslizantes en la bañera.

Asegura que las escaleras de acceso a la vivienda tengan barandilla y dispongan de pasamanos en todos sus tramos.

Protege las ventanas que estén a menos de 1 metro del suelo con barandillas, rejas y barrotes.

Cuneta con un sistema de bloqueo que impida la apertura de puertas, balcones y ventanas.

Fija las estanterías firmemente a la pared.

No permitas que los niños se suban encima de los muebles y permanezcan de pie en ellos.