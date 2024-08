Los Juegos Olímpicos de París 2024 nos han regalado momentos enternecedores como la atleta que le dedicó su medalla de oro a su abuela fallecida o la celebración de Armand Duplantis con su novia tras romper el récord mundial de salto con garrocha. Esta semana, el presentador de TV Fred Sirieix consoló a su hija tras no conseguir una medalla en su última prueba. La charla conmovió a los usuarios y se volvió viral en las redes sociales.

El pasado 31 de julio, la atleta Andrea Spendolini-Sirieix debutó en París 2024 junto a su compañera Lois Toulson en la en la prueba de plataforma 10 m sincronizado. El dúo británico obtuvo la medalla de bronce y la presentación fue un desahogo para Andrea, luego de su amarga experiencia en Tokio 2020, donde terminó en el séptimo lugar.

El más contento con el logro de la británica de 19 años fue su padre Fred Sirieix, presentador de First Dates, quien la entrevistó con orgullo.

“Hiciste lo mejor que pudiste”

En la prueba individual de plataforma 10 m, Spendolini-Sirieix clasificó a la final y tenía la esperanza de tentar una nueva medalla. Sin embargo, la británica no tuvo un gran día y finalizó en el puesto seis con un puntaje de 345.50.

Kim Mi-Rae, de Corea del Norte, quedó tercera con 372.10. Por su parte, las chinas Quan Hongchan y Chen Yuxi ganaron la medalla de oro y plata, respectivamente.

Horas después de la prueba, Fred Sirieix consoló a su hija y el tierno momento se hizo viral en las redes sociales. “Así es el deporte, algunas veces ganas y otras pierdes. Ayer lo hiciste brillante”, le dijo a la joven el presentador.

Con lágrimas en los ojos, Andrea recordó su preparación previa a la cita olímpica. “Sí, no borra todo lo que hice durante todo el año”, refirió.

Sirieix siguió apoyando a su hija y, para hacerle saber que muchos de sus compatriotas estaban con ella, le leyó algunos mensajes que le hicieron llegar a su teléfono. “Dile a Andrea que todo el país está orgulloso de ella, mi hija ahora quiere intentar hacer salto por ella, ella es una superheroína. Mira todos los mensajes que van llegando”, leyó.

El momento finalizó con un abrazo entre padre e hija y muchos usuarios destacaron la acción del padre.

Problemas de salud mental

La experiencia en Tokio 2020, que se realizó en el 2021, fue muy dura para la atleta británica. Según reveló ante la BBC, “no quería estar viva hace tres años”.

“Obviamente, no fue el resultado que quería, pero ni siquiera estoy molesta con la competencia: las chicas se lanzaron increíblemente”, dijo tras su competencia del último martes.

“Hoy lo hicieron mejor que yo y es porque trabajaron muy duro. No estaba destinado a ser así. Sinceramente, no estoy tratando de hacerme el macho ni nada por el estilo, no estoy molesta con mi desempeño”, añadió.

“Hace tres años ni siquiera quería estar vivo, así que hoy estoy feliz de estar vivo, de estar respirando y de tener a mi familia que me apoya”, sentenció finalmente la atleta.

