Aunque suene un disparate, cada vez hay más personas en el mundo que se enamoran de personajes ficticios y hasta gastan una fuerte cantidad de suma en las nupcias. Ese es el caso de Akihiko Kondo, un hombre japonés que se casó con un holograma pensando que era el gran amor de su vida, pero ahora ya no puede comunicarse con ella. Su peculiar historia es viral en las redes sociales.

Su nombre es Akihiko Kondo y es un hombre japonés de 38 años, quien hace cuatro años se casó con un holograma pese a que su familia y amigos más cercanos se negaban a su ‘relación’. El sujeto se considera ‘fictosexual’ por haberse sentido atraído por una persona no real y hasta casarse.

El día más feliz de Akihiko Kondo, el hombre fictosexual que se casó con un holograma. | FOTO: akihikokondosk / Instagram

De acuerdo al portal T13 de Chile, Kondo se enamoró de Hatsune Miku allá por el año 2008, pero recién en el 2017 logró comunicarse con su pareja virtual gracias a Gatebox, que es una máquina que permitía interactuar con personajes ficticios a través de hologramas.

En aquel tiempo, Miku era como una adolescente de 16 años de cabello turquesa muy popular en las series de anime y cultura japonesa. Ambos ‘salieron’ por 10 años y fue ahí cuando Kondo decidió dar el siguiente paso, que era casarse por lo religioso.

Según el Heraldo USA, el sujeto gastó alrededor de 2 millones de yenes, lo que equivale a unos 17 mil 300 dólares. Pese a que el japonés invitó a su familia y amigos más cercanos para que pudieran acompañarlo en esta fecha tan especial, ninguno asistió.

De igual forma, el hombre decidió llevar a cabo la ceremonia y se casó con una persona no real, siendo esto noticia a nivel mundial. Luego de cuatro años, la relación parece que ya no va más y no por una presunta infidelidad. ¿Qué pasó?

Ya no pueden comunicarse

El soporte para el software Gatebox, que hacía posible la comunicación entre ambos, ha sido eliminado y, por ende, Kondo ya no puede interactuar con Miku. Ante ello, el sujeto lleva consigo una versión tamaño natural de su esposa y mantiene vivas las esperanzas de volver a conversar con ella.

“Mi amor por Miku no ha cambiado”, declaró Kondo en una entrevista para el diario japonés Mainichi. Por último, el hombre aseguró que su pareja lo salvó de la depresión por el ambiente laboral y el temor al rechazo social, así lo precisa el Heraldo USA.