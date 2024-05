Después de dar a luz, lo único que quieren las madres en es sostener a sus bebés recién nacidos y dedicarle palabras amorosas. Sin embargo, en ocasiones hay complicaciones con la salud que pueden poner en peligro sus vidas. Una mujer de Atlanta, Estados Unidos, lo sufrió en carne propia: permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) varios días, pero afortunadamente fue estabilizada al poco tiempo. La historia de la mujer se dio a conocer recientemente en TikTok y conmovió a millones de usuarios.

Lindsey Schulz, una residente de Atlanta, Georgia, recibió la noticia que se convertiría en madre a mediados del 2023. Si bien su embarazo no pasó mayores inconvenientes al principio, en el tercer trimestre su salud se vio afectada y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Los médicos le diagnosticaron a Schulz hígado graso agudo del embarazo (AFLP), una afección poco común que se caracteriza por un período prodrómico con síntomas como malestar general, náuseas, dolor epigástrico e ictericia. Otra de las afecciones diagnosticadas a la gestante fue el síndrome HELLP (hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas), que puede provocar dolor en la parte superior del cuerpo, visión borrosa o incluso fatiga.

Permaneció 5 días en UCI antes de conocer a su bebé

La gestante tuvo que someterse a una cirugía, pero no fue suficiente. “Mis síntomas continuaron empeorando. Tuve una hemorragia interna y tuve que someterme a una segunda cirugía para cauterizar la hemorragia en mi abdomen. La insuficiencia hepática provocó insuficiencia renal, por lo que tuve dos rondas de diálisis. El líquido empezó a entrar en mis pulmones y tenía problemas para respirar por mi cuenta, así que tuvieron que conectarme a un ventilador”, dijo Schulz a Newsweek.

Pese a las complicaciones con su salud, Schulz dio a luz el pasado 17 de abril por cesárea, pero no recuerda ese momento, pues estaba bajo anestesia general. Durante cinco días permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta que el 22 de ese mismo mes pudo sostener a su hija Camden entre sus brazos.

“No recuerdo mucho más que este momento, pero recuerdo haber sentido como si hubiera estado esperando tanto tiempo para verla. Cuando la abracé, todos esos miedos desaparecieron y solo quería mirarla a la cara y memorizarla. No podía apartar la mirada, estaba hipnotizada”, reconoció.

Tras ser dada de alta, Lindsey compartió videos sobre ese momento en su cuenta de TikTok y acumuló millones de visitas. Muchas madres se sintieron identificadas con la historia de la estadounidense, según lo hicieron saber en la sección de comentarios.

“Yo desperté en UCI dos días después de mi cesárea, ni logré escuchar a mi nene nacer”, “En mi parto tuve hemorragia interna que no lograban controlar, me hicieron varías transfusiones y todas las sacaba, solo recuerdo como las enfermeras me decían ‘mami, no te duermas’”, “No cabe duda que somos guerreras”, fueron algunas de las experiencias de las usuarias.

