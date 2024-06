Unas expertas financieras sugirieron no utilizar una tarjeta de crédito durante un retiro en cajeros automáticos. Amanda y Siobhán son las fundadoras de Hiver Academy, una organización dedicada a empoderar a las personas con conocimientos financieros. Recientemente, Amanda recurrió a la cuenta de TikTok de la compañía (@hiveracademy) para compartir un consejo importante, basándose en una experiencia cercana que tuvo una amiga suya.

“Puedes ir a un cajero automático, insertar tu tarjeta de crédito y sacar efectivo, sí. Pero he aquí por qué nunca deberías hacer eso”, dice la experta al comienzo del video.

Luego, empieza a contar la historia de su amiga que necesitaba pagar el alquiler en efectivo y decidió usar su tarjeta de crédito en lugar de la de débito, con la idea de ganar puntos y luego pagar el saldo a fin de mes.

Sin embargo, su amistad pronto descubrió que los extractos de su tarjeta de crédito incluían cargos por intereses extremadamente altos. Esto la dejó desconcertada, ya que estaba acostumbrada a pagar su tarjeta de crédito puntualmente cada mes y no entendía por qué le cobraban tanto interés.

“Cuando compras algo con una tarjeta de crédito, no pagas ningún interés a menos que no canceles tu tarjeta de crédito cuando vences la factura. Pero con un adelanto en efectivo, cuando has retirado dinero, como el efectivo real de tu tarjeta de crédito, ese interés comienza a acumularse todos los días y es enorme”, explica.

Amanda aclaró que cuando se compra algo con una tarjeta de crédito, no se paga interés si se liquida el saldo antes del vencimiento. No obstante, los adelantos en efectivo funcionan de manera diferente. Desde el momento en que se retira dinero en efectivo con una tarjeta de crédito, los intereses comienzan a acumularse diariamente y a tasas muy altas. Esta diferencia crucial es lo que a menudo sorprende a muchos usuarios desprevenidos.

Además, Amanda enfatizó que retirar dinero en efectivo con una tarjeta de crédito solo tiene sentido en casos de emergencia cuando no hay otras opciones disponibles. Para situaciones cotidianas, recomienda explorar otras alternativas financieras como préstamos personales o líneas de crédito, que suelen tener condiciones más favorables.

“Si siente la tentación de utilizar un adelanto de efectivo en la vida cotidiana, definitivamente vaya al banco y vea qué otras opciones tiene, ya sea un préstamo personal o una línea de crédito. Esas son mejores opciones”, agrega.

Así reaccionaron los usuarios

El consejo financiero de Amanda tuvo una gran repercusión en TikTok, acumulando 680 mil vistas y generando muchas reacciones.

Varios usuarios admitieron que desconocían las altas tasas de interés asociadas con los retiros de efectivo con tarjetas de crédito. Algunos comentaron que ni siquiera sabían que era posible retirar efectivo de una tarjeta de crédito.

“Qué… nunca he hecho esto, pero es bueno saberlo”; “Ni siquiera sabía que se podía retirar dinero en efectivo de una tarjeta de crédito”; “El interés promedio sobre los retiros de efectivo es del 19,99%”; “¿Me estás diciendo que la gente no lee los términos y condiciones?”; “Aunque esto es de conocimiento general, esta educación financiera básica debería ser parte del plan de estudios de todas las escuelas”, escribieron las personas.

Consejos al utilizar una tarjeta de crédito

Evalúate antes de solicitar una tarjeta de crédito

Procura realizar pagos directos

Aprovecha los beneficios de tu tarjeta de crédito

Evita usarla como reemplazo del efectivo

Tu tarjeta no es una extensión de tu sueldo

No gastes más del 30% “permitido”

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias