Hoy en día, cuando un partido de fútbol acaba, el mejor jugador es reconocido con trofeos que no pasan desapercibidos. En África, los mejores futbolistas reciben insólitos objetos que pueden desconcertar a fanáticos de otros países, sobre todo niños. Eso fue lo que ocurrió con Lucas, un español de 8 años, tras conocer la historia del futbolista africano Kennedy Musonda.

En noviembre del 2022, Kennedy Musonda (28), un delantero originario de Zambia, fue elegido el mejor jugador del encuentro que disputaron las escuadras de Power Dynamos – NKANA, por la Super Liga de su país. El africano anotó el único tanto del Dynamos y los organizadores le entregaron, a modo de reconocimiento, cinco jabas de huevos.

Recién en enero de este año la noticia dio la vuelta al mundo y conmovió especialmente a un niño español de 8 años, que se encontraba viendo la televisión junto a sus padres. Lucas, como se llama el pequeño, consideró injusto el hecho de que premien a Musonda con unos conos de huevos, cuando otros futbolistas, como el mediocentro del Barcelona, Gavi, recibían hermosos trofeos.

El pequeño, natural de Madrid, se puso a llorar y sus padres tuvieron que consolarlo, según indica Marca, medio que difundió la historia de Lucas.

“Tú también te mereces un reconocimiento”

Aunque no pertenece a ninguna categoría de fútbol infantil, la noticia impactó al menor. Lucas juega al hockey con en el equipo de la Complutense y ha ganado algunas medallas. Precisamente, el madrileño tuvo la idea de escribirle una carta al delantero africano y una de sus medallas obtenidas.

El 13 de enero de ese mismo año, Musonda fichó por el Young Africans SC, uno de los más poderosos de Tanzania, gracias a sus buenas actuaciones.

Kennedy Musonda fue contratado por el Young Africans SC de Tanzania en enero de este año. (Foto: Instagram/yangasc).

Después de más de un mes de intensa búsqueda, Ainhoa Usoz, la madre de Lucas, logró contactarse con Jorge Moragas, embajador de España en Tanzania, y este ubicó al jugador por medio del representante de LaLiga en Tanzania, Jorge Gazapo, y el presidente del club, Hersi Said.

Musonda recibió la carta que escribió Lucas a puño y letra, además de una medalla. “Te mando esta carta porque he visto que ha Gavi le han dado un trofeo y a ti, 5 docenas de huevos. Me ha parecido injusto y me ha dado mucha pena. Por eso te quiero mandar esta medalla, porque tú también te mereces un reconocimiento”, se leía en parte de la misiva.

Musonda, hoy figura del Young Africans SC, recibió el gesto con gran cariño. Además de enviarle una camiseta firmada a Lucas, pidió conocerlo mediante una videollamada.