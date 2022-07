Las personas con discapacidad visual deben lidiar con un sinfín de inconvenientes y, a pesar de sus peticiones, no encuentran solución. Esta vez, un niño invidente hizo un pedido a los supermercados de España: que etiqueten en braille todos los productos. Su historia conmovió a los usuarios de las redes sociales.

Romeo tiene cuatro años y, a su corta edad, está inspirando a miles de personas. Desde hace unos meses, su madre Lucía le creó una cuenta de Instagram para compartir las dificultades por las que atraviesa un niño con discapacidad visual en el mundo de hoy y la respuesta ha sido más que alentadora.

Uno de los recientes videos se volvió viral por poner en evidencia que los supermercados de su país dejan de lado a los clientes con discapacidad visual. Por ese motivo, pidió en un emotivo clip que todos los productos de los establecimientos empleen el sistema de escritura braille.

“Me gustaría que todos los supermercados pusieran el nombre de los champiñones, del maíz y de los berberechos en braille porque si no yo no lo puedo leer porque soy un niño ciego”, dijo Romeo en el video de Instagram.

Su madre profundizó aún más sobre el pedido de Romeo y pidió ayuda para encontrar una solución.

“Momento en el que Romeo con tan solo 4 años, ciego total, reivindica que por favor etiqueten con braille todos los productos. Para poder leer y elegir qué alimento coger. Imaginaros que locura, cuando un brik de vino, es igual que el de zumo (piña, naranja, melocotón) pero a su vez igual que el de caldito (pollo, verdura) y también de leche (entera, desnatada, semi)… Y así un sinfín de productos. Por no hablar de la cosmética”, escribió la mujer.

Luego agregó: “¿Lo habéis pensado alguna vez? Vamos a ponérselo un poquito más fácil y así conseguir que las personas ciegas puedan ir solas al supermercado. No sé a quién tengo que etiquetar y me gustaría que me ayudarais”, reza en la publicación

Videos que enseñan a crear conciencia

En la cuenta de Instagram dedicada a Romeo se puede ver el proceso de aprendizaje y una serie de actividades que lo motivan. Tal como explica El Confidencial, el niño ha aprendido a desarrollar sentidos que otros niños de su misma edad no saben utilizar e incluso a distinguir colores.

El video acumuló más de 226 mil ‘me gusta’ y permitió crear conciencia entre los usuarios.

“Toda la visibilidad de este mundo para ti Romeo, para que un día podamos disfrutar de un mundo más accesibles para todos”, escribió una usuaria. “Romeo es un ejemplo para la sociedad. Te doy las gracias en nombre de todos por luchar para que la vida sea más sencilla para las personas invidentes”, comentó otra.

¿Qué es el braille?

De acuerdo con Características.co, se conoce como Braille o Sistema Braille a un sistema de lectura y escritura pensado para personas no videntes, basado en el sentido del tacto. Fue creado a mediados del siglo XIX por Louis Braille, un pedagogo francés que a los pocos años de edad quedó ciego por accidente. Está basado en un sistema previo de lecto-escritura diseñado por Charles Barbier de la Serre.

