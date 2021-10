Desde hace ya un tiempo que se reveló que muchos dispositivos que se conectan a Internet nos graban a escondidas. Ahora, una mujer en TikTok ha demostrado esto, revelando que dentro de sus dispositivos de Amazon se encontraba una carpeta con algunas de sus frases que decía en el día.

Esta usuaria no es cualquier persona, ya que se trata de una especialista en la privacidad de datos en línea que es conocida con el nombre de @my.data.not.yours. Ella le pidió a Amazon que enviara todos los datos que tiene sobre ella, incluidos los altavoces inteligentes que tenía en su hogar.

Dentro de su casa tenía dos Echo Dots y un Echo Show, así como bombillas inteligentes, todo lo cual recopila datos sobre su vida mientras interactúa con Alexa. Amazon le envió un archivo grande que contenía varias carpetas, incluida una con más de 3500 clips de audio cortos, incluido el de ella encendiendo las luces.

Uno de los descubrimientos más inquietantes en los datos fue un conjunto de contactos de amigos, familiares y colegas tomados de su teléfono que “no recuerda haber sincronizado”, pero que de todas maneras se encontraba dentro de los archivos que Amazon le facilitó y grababa de ella a través de sus dispositivos.

Tal como informa The New York Post, ella dijo en el video corto que “no estaba totalmente cómoda” con sus hallazgos, especialmente al descubrir un archivo con la latitud y longitud exactas de su casa que, si hay una fuga de datos en Amazon, cualquiera podría saber su dirección.

La TikToker también comentó que se puede restringir el tipo de contenido que Amazon puede recopilar sobre las personas a través de los dispositivos Alexa dentro de la aplicación. Eso si, no es una información que lo pongan en la guía de usuario que viene con el aparato electrónico.

“Me dijeron que tomaría un mes, solo terminó tomando alrededor de una semana y obtuve toda la información”, dijo en otro video, y agregó ‘pensé que era increíble poder ver todo lo que tenían sobre mí’. Aunque

