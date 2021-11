Las experiencias en los restaurantes muchas veces no son las esperadas por los comensales, sin embargo en Australia una clienta se conmovió por la consideración que tuvieron con ella. ¿Qué sucedió? Pidió un plato de comida a última hora y se disculpó, alegando que estaba indispuesta. El restaurante no solo envió el pedido, sino que tuvo una respuesta que se volvió viral en internet.

La publicación fue compartida en la página Reddit por un usuario y, en pocos minutos, se viralizó en internet. Según la descripción, la clienta pidió un plato de fetuccini, aunque antes se disculpó por haberlo hecho catorce minutos antes de la hora del cierre.

“Lamento haber pedido tan tarde (los fetuccini), estoy muy enferma en este momento. Acabo de despertar. Entiendo que si cancelas es (porque) estás cerrando la tienda”, escribió.

Clienta conmovida por respuesta

Lejos de cancelar el pedido, el restaurante, cuyo nombre no se reveló, envió el platillo con un pan de ajo gratis para que se pueda recuperar. Además, una nota acompañó el platillo.

“Gracias por la amable nota, no se preocupe por ordenar tarde. Aquí tienes pan de ajo gratis para ayudarte a sentirte un poco mejor”, escribió uno de los trabajadores del restaurante.

“Son mensajes amables como el tuyo los que realmente hacen que nuestro día sea mejor. Gracias”, escribió en otra nota.

Emocionada por el trato, la clienta escribió una reseña de cinco estrellas en Google, después de recibir su pedido. No solo elogió al personal, sino el plato de comida.

“Me dieron pan de ajo en la casa cuando me sentía mal y me escribieron una linda nota en la caja de entrega. Personalmente, me gustaría darles a todos y cada uno de los empleados un besito en la frente”, publicó la mujer.

“Además, parece que asan el queso encima de la carbonara y hace que todo quede crujiente por encima y, personalmente, creo que podría llorar porque estaba tan bueno, gracias”.