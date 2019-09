“Élite”: los casos de la vida real que inspiraron las historias de Cayetana y Rebeka en la temporada 2

“Élite”, una de las series originales de Netflix con mayor éxito en el mundo estrenó a inicios de setiembre su segunda temporada, trayendo consigo capítulos más intensos que la primera entrega. Carlos Montero y Darío Madrona, creadores de “Élite”, repitieron la receta que llevó al éxito a la producción española en su primera temporada: sexo, drogas y misterio, agregándole más drama y maldad y haciendo cada capítulo más adictivo para los fans.

Además, cuenta con la incorporación de tres nuevos personajes principales que le han dado frescura a la historia de “Élite”. En cuanto este tema, los creadores de la serie juvenil han revelado que estos están inspirados en historias reales.

De hecho, durante la promoción de la segunda temporada, Darío Madrona y Carlos Montero, creadores de la serie de Netflix, comentaron que algunos de los nuevos personajes se inspiraban en noticias reales, pero entonces no contaron en cuáles para guardar la sorpresa a los espectadores.

Tras el innegable éxito de “Elite”, Darío Madrona se tomó el tiempo para confirmar cuál fue esa fuente de inspiración para los nuevos personajes: Cayetana y Rebeka.

Los nuevos personajes de “Élite” 2 le han dado frescura a la historia. (Foto: Netflix)

Cayetana, el personaje encarnado por Georgina Amorós, llega a Las Encinas presentada como una estudiante millonaria, pero con forme avanza la serie se va descubriendo que en realidad no lo es y que la casa, enorme y elegante, no es suya, sino que se encarga de limpiarla, que se confecciona su propia ropa de marca y que no tiene dinero para champán y taxis. En definitiva, es una impostora que finge llevar un nivel de vida al que no puede acceder.

“Hay varias noticias que tienen que ver con esto. La última que vimos era una chica en Nueva York que logró hacer creer a todo el mundo que tenía un negocio rimbombante y vivía en un hotel carísimo hasta que todo el mundo descubrió que era todo mentira”, explicó Madrona al portal Fuera de Series.

¿Cuál es la noticia? Darío se refiere al caso de Anna Sorokin, una chica rusa de familia humilde que se hizo pasar por una rica heredera alemana de nombre Anna Delvey. La joven asistía a exclusivos eventos de Nueva York, vestida con ropa de alta costura, cenaba en lugares caros y dejaba grandes sumas de dinero en propina. Abrió un ‘club artístico’ con el que recaudaba dinero de ricos -de forma similar a lo que hace Cayetana en la serie de Netflix-, pero las estafas y sus deudas la llevaron finalmente a la cárcel de la Isla de Rikers con una condena de 15 años.

Cabe señalar que Shonda Rhimes, creadora de Grey’s Anatomy, convertirá esta historia en una serie, precisamente en Netflix.

Los protagonistas de "Élite" en el estreno de la serie. (Foto: Netflix) Los protagonistas de "Élite" en el estreno de la serie. (Foto: Netflix)

Sin embargo, los creadores de “Élite” no solo se fijaron en esta historia. “Hay muchas historias así, por ejemplo la película ‘El adversario’, sobre un francés que hacía ver que trabajaba y tenía mucho éxito mientras que vivía de los ahorros de su familia. Son muchos casos a lo largo del tiempo”, comenta el guionista. Pero Cayetana no es la única que nace de las noticias, Rebeka, interpretada por Claudia Salas, también fue inspiración de un caso real.

“Rebeka surgió porque hubo hace poco una noticia de un hombre que estaba en la comunión de su hijo y cuando salió de la iglesia lo acribillaron a tiros”, explica Darío Madrona. El suceso ocurrió en mayo de 2018 en San Pedro de Alcántara, Málaga (España), y el fallecido era David Ávila, conocido como ‘Maradona’. Salió de la iglesia y se dirigió a su auto que estaba estacionado en una calle lateral. Y antes de llegar a la puerta del templo para recoger a su familia, un sicario en moto le mató a tiros. Resultó ser un ajuste de cuentas por el robo de droga que llevó a cabo su banda tiempo antes.

“Era un señor que era un nuevo rico y nos llamaba la atención esta idea de la gente que para ganar el dinero se está arriesgando mucho y pone en peligro a su familia, con una cosa tan llamativa como la comunión de su propio hijo que tenía que ver cómo mataban a su padre. De repente ese personaje nos interesaba mucho”, expuso Darío Madrona.

“Lo llevamos a un personaje que es muy vitalista, muy de barrio, con una conciencia de clase muy alta; creíamos que encajaba bien en la serie y, al mismo tiempo, tenía ese punto de intriga y suspense sin mucho esfuerzo porque esa gente que ha hecho negocios turbios y tiene mucha pasta existe, todos lo sabemos”, finalizó.