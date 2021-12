Mediante las redes sociales, se dio a conocer la historia de Emilio Desimoni, un hombre argentino de 64 años que acaba de recibirse de médico. En conversación con un medio local, compartió detalles de su historia y los motivos que lo llevaron a estudiar medicina.

Su caso se volvió viral luego de que, por medio de su cuenta de Twitter, compartiera una foto frente a la puerta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. “Lo que empezó en 2016, como forma de pasar un bajón, terminó siendo un hermoso camino de 6 años, y ayer me recibí de médico, a los 64. Tiembla el sistema de salud”, escribió.

Lo que él no imaginaba era que la imagen iba a ser vista por miles de personas. En algunos días, su publicación superó los 200 mil ‘me gusta’ y se llenó de cientos de mensajes de felicitaciones.

Foto: @DesimoniEmilio

Los motivos que lo llevaron a estudiar medicina siendo “mayor”

En conversación con el medio Crónica, Emilio contó cómo fue que se animó a estudiar medicina siendo “mayor”.

“Mi viejo había intentado estudiar medicina, pero no pudo. Siempre le quedaron las ganas. Entonces me impulsaba mucho para estudiar medicina, pero lo último que hice fue hacerle caso a mi viejo y entonces empecé otra carrera”, explicó el ahora médico, cuyo padre trabajó como empleado en una empresa de telecomunicaciones.

En 1976, Emilio empezó a estudiar ingeniería, carrera que dejó al año. En ese entonces, se encontraba estudiando Física, de la que se graduó y empezó a trabajar como profesora en la Universidad Nacional de San Martín. Años después, empezó a laborar como docente en la Universidad Nacional de San Isidro Raúl Scalabrini Ortíz, al mismo tiempo que se desempeñaba en una empresa privada del rubro de sistemas.

Tiempo después, y cuando tuvo la oportunidad y el tiempo, se animó a estudiar medicina; no obstante, las cosas no fueron sencillas puesto que ya había intentado estudiar la carrera en anteriores oportunidades. Según dice, lo que le desanimaba era la complicada situación social y económica en el país sureño.

“Tengo una pequeña empresa. Hemos pasado por una gran cantidad de crisis y me dio la impresión (a fines de 2015) que se venía otra. Me iba a empezar a deprimir en la oficina sin saber qué hacer. Varias veces había intentado empezar medicina, cuando me fijaba la fecha ya había pasado. Siendo graduado universitario te puedes anotar cuando desees. Me inscribí en octubre de 2015, en diciembre rendí materias libres (del Ciclo Común Básico) porque tardaban mucho en darme las equivalencias que eran correlativas y en 2016 ingresé”, detalló.

Al ser graduado de la UBA, aprobó directamente varios cursos. Fue así como en 2016 ya estaba cursando el primer año de la carrera de medicina a sus 57 años.

En la Facultad de Medicina no solo aprendió todo lo relacionado a la salud, pues también le tocó enfrentar uno que otro obstáculo: “Hubo dificultades, por la edad. En embriología mi ayudante me dice ‘presentate para ser ayudante’. Después de aprobarla intenté hacer la escuelita para ser ayudante y el día de la entrevista nos presentamos (con mis compañeros), el titular llama a todos menos a mí y cuando está por terminar me lleva al pasillo y me dice ‘acá trabajamos con chicos, no con viejos’. Algunas de esas he tenido”, dijo.

Además, le han preguntado en más de una ocasión “¿cuántos años tienes?” o “¿qué haces acá?”. A pesar de ello, no se dio por vencido y continuó llevando sus materias hasta convertirse en ayudante ad honorem en la cátedra de Fisiología.

Desde que inició la pandemia, Emilio, al igual que la mayoría de estudiantes, tuvo que adaptarse a la virtualidad. Desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021 “nadie podía ir” a clases, pero cuando ya contaba con ambas dosis de la vacuna retomó con sus actividades.

Finalmente, y luego de 5 años, logró recibirse con la materia Ginecología el viernes 17 de diciembre. “Ahora digo que no es imposible hacerlo, nada es imposible cuando se tienen ganas”, dijo al medio Infobae.