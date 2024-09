La competencia entre Airbnb y los establecimientos hoteleros tradicionales se ha intensificado en los últimos años. Si bien el primero ofrece una experiencia más personalizada, los hoteles siguen siendo una opción popular para muchos viajeros; sin embargo, no todos los alojamientos son iguales. Para tomar una decisión informada, presta atención a estas señales que te ayudarán a identificar el lugar que cumpla con todas tus expectativas.

JJ Jones, subdirector general del Hilton Garden Inn Albuquerque Uptown, reveló en conversación con Business Insider que los huéspedes siempre deben prestar atención al estacionamiento de un hotel antes de registrarse.

Si encuentras un estacionamiento vacío o con pocos vehículos, especialmente en una zona popular o durante la temporada alta, podría ser un indicativo de que el hotel no está atrayendo a muchos huéspedes. Las causas pueden ser diversas, como la calidad del servicio o las instalaciones.

Además, la atención que recibas al llegar a un hotel es fundamental. La falta de carritos para el equipaje o la falta de personal dispuesto a ayudarte con tus maletas al llegar pueden ser señales de alerta. Recuerda que un buen hospedaje te hará sentir como en casa desde el momento en que cruzas la puerta.

Santiago Leon, gerente general de The Robey, señaló que los pequeños detalles también pueden decir mucho sobre la calidad de un hotel. Por ejemplo, si las bombillas de las áreas comunes no funcionan, es una señal de que el mantenimiento no es una prioridad. Esto puede indicar que otras áreas, como las habitaciones, tampoco están en óptimas condiciones.

Además, la comunicación previa a la llegada es crucial. Si no recibes respuestas oportunas a tus preguntas o solicitudes, puede ser una señal de que el personal no está comprometido a brindar un buen servicio.

Jones mencionó la importancia de prestarle atención a la limpieza en áreas comunes, barandillas y mesas. Si encuentras polvo o suciedad, es probable que la limpieza de las habitaciones tampoco sea la mejor.

Leon, por su parte, indicó que la seguridad debería ser una prioridad para cualquier viajero. Un hotel que no solicita identificación al momento del registro puede generar dudas sobre sus protocolos de seguridad.

Finalmente, ten en cuenta que la habitación es el lugar donde pasarás la mayor parte de tu estancia, por lo que es importante que esté limpia y cómoda. Si las sábanas están mal puestas o si las almohadas parecen desgastadas, es una señal de que la limpieza no es una prioridad para el personal del hotel.

Más consejos para una estancia placentera en hoteles

Antes de ir: investiga el hotel, comunica tus necesidades especiales y confirma tu hora de llegada.

Durante tu estancia: aprovecha los servicios del hotel, solicita recomendaciones, relájate y respeta las normas.

Consejos adicionales: pregunta por opciones de desayuno y servicios adicionales, empaca ligero, descarga aplicaciones de viaje, aprende algunas frases básicas y sé flexible.

