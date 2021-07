¿Alguna vez has tenido algún antojo durante un viaje de avión? Esto es lo que pasó con una madre y su hijo que tuvieron las ganas de darse un banquete de mariscos en pleno viaje en la aerolínea Spirit Airlines. Las imágenes del suceso se volvieron virales por la situación tan peculiar.

Y es que, para ser sinceros, aquellos que han comido encima de un avión saben que las aerolíneas permiten llevar comida, y también se puede comprar algún aperitivo durante el viaje. De un simple sandwich a una bandeja llena de mariscos, hay un largo trecho, por lo que muchos creen que esta situación es falsa.

¿Eran reales estas imágenes? Si, absolutamente. ¿Fue esto un truco publicitario? No, aparentemente no. La madre expuso que había estado volando de esta manera desde los ocho años, diciendo: “Nunca volé sin mis mariscos, cada vez que vuelo traigo mariscos, nunca tuve un vuelo sin mariscos”.

En cuanto a la reacción de los demás pasajeros y de la tripulación, “estaban sonriendo y con mucha positividad, la gente corría hacia nosotros y nos hacía fotos, nos sentíamos como estrellas”, comentó la madre en una entrevista.

Algunas personas en línea dejaron comentarios negativos sobre cómo esto no tenía clase, a lo que respondieron: “Nos enorgullecemos de tener clase, y fue más una cosa con clase que cualquier otra cosa, porque ni siquiera estaba en primera clase”

En el aspecto legal, La TSA no tiene reglas que prohíban llevar alimentos más allá de la seguridad y, por lo general, las aerolíneas no tienen políticas que prohíban llevar su propia comida a bordo. Así que aquí no se rompió absolutamente ninguna regla.

Los pasajeros, en lugar de incomodarse, vieron la situación de forma divertida (Foto: YouTube)

¿Se rompieron las reglas de etiqueta de los aviones? Eso depende de a quién le preguntes. En general, es un poco desconsiderado llevar comida con un olor fuerte en un avión, simplemente porque es posible que otros no compartan su entusiasmo por lo que está eligiendo comer.

Con todo eso dicho, nadie podría juzgar mal a esta familia de seguir su tradición encima de su avión. Si, es algo extraño, pero siguieron las reglas al pie de la letra y nada de lo que hicieron fue ilegal. En cualquier caso, ellos siempre lo han hecho y ahora están felices de ser prácticamente celebridades.

En las imágenes, se pueden ver dos enormes bandejas de aluminio con mariscos, Cheez-Its, toallitas húmedas para bebés y algunas bebidas alcohólicas (Foto: YouTube)

TE PUEDE INTERESAR