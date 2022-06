Los niños que toman carros sin compañía están expuestos a diferentes peligros. Eso fue lo que pasó con un escolar en Argentina, quien se equivocó al abordar una línea de bus. Por fortuna, unos conductores lo ayudaron a llevarlo a su escuela sin problemas. Conoce la historia que conmovió a los usuarios de las redes sociales.

Lautaro tiene 12 años y suele dirigirse solo a su Escuela Número 80, que está ubicada cerca de la intersección de Baradero con Ruy Díaz, en Morón Sur, según explica Clarín. El pasado 7 de junio, sin embargo, se confundió de bus y sintió temor por estar perdido.

El pequeño debía tomar el ramal Belgrano, pero subió al vehículo que se trasladaba hacia el lado contrario, según explica TN. A raíz de lo sucedido, el estudiante se dirigió hacia donde estaba el chofer Lucas González para decirle que se había equivocado de línea, por lo que el hombre se comunicó con su compañero Ariel Martínez, con quien trabaja en Línea 634 - Empresa 216 de Morón.

“Mi compañero Lucas, que iba en el interno 286, me ubicó y me dijo que un nene se le acercó para decirle que estaba perdido. Que tenía que ir a la escuela, pero que ese no era el camino. Como yo iba para la terminal Merlo Gómez, que queda cerca del colegio, lo subí y lo llevé”, detalló dijo el conductor en diálogo con TN y La Gente.

El menor estaba preocupado porque iba a llegar tarde a su escuela y se iba a ganar una tardanza, pero los dos conductores trataron de tranquilizarlo.

Un escolar abordó una línea equivocada y pidió ayuda a un chofer para llegar a su colegio. (Foto: Facebook / Cristian Alejandro Báez).

Lo llevaron de regreso a la escuela

Luego de llegar a la estación cabecera, Ariel les contó lo sucedido a sus otros amigos de la empresa mediante WhatsApp y uno de ellos, Juan Falcón, se ofreció a llevarlo en su ómnibus. Después de unos minutos, el conductor pudo ponerle fin a la travesía del pequeño y lo condujo hasta su escuela.

Lo curioso fue que, al salir de su escuela, Lautaro subió al colectivo correcto que lo llevaría a casa y, a lo lejos, observó a Martínez que circulaba en otra de las unidades.

El hecho fue compartido en Facebook por los tres conductores para prevenir a los padres de familia acerca de los peligros a los que están expuestos sus hijos.

Los tres conductores que ayudaron al escolar trabajan en la Línea 634 - Empresa 216. (Foto: Facebook / Vías y buses).

