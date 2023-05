Ana Parra y Daniel Parra son dos hermanos españoles que comparten el mismo padre y que, tras 9 años teniendo una relación secreta, decidieron hacer público su amor. Ahora, sin ánimo de seguir ocultando su romance, buscan que haya un cambio en la ley para que puedan cumplir su anhelo de casarse.

En conversación con el medio El Español, Ana reveló que todo empezó cuando ella tenía 20 y su pareja 17. “Mi madre me contó que mi padre nos había dejado para formar otra familia y que había tenido otro hijo”, aseguró.

“Siempre tuve la curiosidad de conocerlo, sobre todo por si me lo encontraba algún día por la calle o en algún sitio”, explicó. Así, decidió buscarlo en Facebook y dio con el perfil de Daniel. El contacto se dio mediante un perfil falso, de manera que este no pudiera ver sus apellidos.

Al joven le contaron una historia similar, ya que le habían dicho que tenía una hermana por parte de su padre producto de un matrimonio anterior. A diferencia de Ana, él nunca sintió curiosidad por conocerla ya que tenía otros tres hermanos.

Tras empezar a conversar, ella reveló quién era y acordaron verse en persona. “Nos dimos un abrazo y nos dio por reírnos. Fue una situación muy rara. Fue un poco incómodo, ya que no sabíamos muy bien qué decir”, confesó el hombre.

Una conexión especial

El tiempo pasó y empezaron a tratarse como amigos. Pese a ello, ambos señalan que jamás sintieron “esa fraternidad de hermanos”. Se acercaron aún más y, durante una fiesta, se besaron.

“Intentamos mantener esa relación de hermanos, que es lo que marcan los cánones, pero nosotros no lo sentíamos así. No existía ese sentimiento fraternal. Yo conocí a una chica que me decían que era mi hermana y que tenía los mismos gustos que yo y me lo pasaba muy bien con ella, pero no la podría catalogar como a una hermana”, explicó Daniel.

En un inicio, ambos sintieron culpa porque sabían que moralmente no era correcto tener una relación con un medio hermano; no obstante, el tiempo pasó y, gracias al apoyo de sus conocidos, fueron ganando más confianza.

Tuvieron dos hijos tras una relación secreta de casi 10 años y ahora quieren reafirmar su noviazgo. “La sociedad se rige por unas normas morales y nuestra moral, en el fondo, nos impedía dar ese paso. Y es una tontería, ya que, si lo piensas nuestra relación es como cualquier otra, excepto por un libro de familia que dice que somos hermanos de sangre”, agregó el joven.

El caso llegó a la TV y generó polémica

El caso de la pareja llegó a la TV española y, al poco tiempo, empezaron a recibir mensajes de odio mediante las redes sociales.

“Hay personas que nos escribieron diciéndonos que vamos a arder en el infierno”, recordó Ana. Daniel, por su parte, aseguró que “ellos nunca dijeron que la relación de amor entre hermanos sea algo natural”.

“Simplemente contamos nuestra historia personal, no reivindicamos nada. Nos pasó, es algo inusual y ya está. Mucha gente piensa que estamos locos por defender este tipo de relaciones y que atentamos contra la moral, y no es así, solamente contamos lo que nos ocurrió”, añadió.

Asimismo, la pareja afirma que dieron a conocer su caso para cambiar la mirada de la sociedad y para modificar las leyes, ya que desean contraer matrimonio.

“Las sociedades deben avanzar y no anclarse en tradicionalismos. A los homosexuales tampoco les dejaban casarse y ahora sí pueden. Nosotros nos amamos y eso es lo que debería prevalecer. No hacemos daño a nadie. Por eso queremos que la gente conozca nuestra historia de verdad”, concluye Ana.

Según el medio citado, el Código Civil de España prohíbe el matrimonio entre parientes directos, pese a que el incesto no está considerado delito desde el año 1978. Por lo tanto, Ana y Daniel no pueden casarse al menos de momento.