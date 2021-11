Desde el inicio de la erupción en un volcán de La Palma, en España, miles de personas fueron evacuadas y decenas de viviendas se vieron afectadas. Sin embargo, una casa se resiste a ser destruida. El fotógrafo español, David de la Iglesia, capturó una imagen que se hizo viral. Aquí te contamos la historia.

El pasado 19 de septiembre, el volcán Cumbre Vieja, en el archipiélago español de Canarias, entró en erupción por primera vez en 50 años. De acuerdo con el gobierno local, el fenómeno comenzó en la zona de Cabeza de Vaca de El Paso, lo que provocó un gran despliegue de las autoridades.

Después de 42 días de erupción, la lava cubrió más de 905 hectáreas de terreno y los evacuados superan los 7 mil. Además, más de dos mil inmuebles fueron destruidos, a raíz del fenómeno.

Hace dos semanas, el fotógrafo David de la Iglesia, de DIV Creativo, viajó a la isla de La Palma y con su teleobjetivo capturó una fotografía que se hizo viral en las redes sociales a poco de ser publicada. Se trata de una casa con una luz encendida en las faldas del volcán Cumbre Vieja. La imagen se ha convertido en señal de esperanza para los habitantes de la Canarias y de toda España.

Una casa resiste a la erupción de un volcán en La Palma. "Resistiremos" se llama la obra que se convirtió en viral. Foto: David de la Iglesia).





BUSCA A SUS PROPIETARIOS

Mediante su cuenta de Twitter, el fotógrafo David de la Iglesia hizo pública su intención de encontrar a los propietarios de este inmueble para obsequiarles una copia impresa de la fotografía.

Me encantaría encontrar a los dueños de esa casa y ofrecerles una copia impresa de esta imagen.



Twitter, haz tu magia. https://t.co/PCwWbuol2r — David de la Iglesia 📷 (@DIVCreativo) October 26, 2021

“Mi intención sería ofrecerles una copia de la fotografía. Preguntarles si les gustaría tenerla o no, porque entiendo que habrá gente que está en su situación y a los que les puede hacer ilusión o no hacerles la más mínima gracia. Pero como no me puedo quedar con esta pregunta, he decido hacer el llamamiento”, declaró David de la Iglesia a SER.

La obra fue bautizada por el autor como “Resistiremos” y aquellos que quieran una copia lo podrán encontrar en su tienda online.