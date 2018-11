La española que conquista Instagram con sus obras de arte hechas en Paint 

No hay edad para aprender a usar la tecnología y así lo demuestra Concha García, una mujer española de 87 años que es toda una estrella de Instagram con sus hermosas obras de arte hechas en Paint.

La mujer, se pasó la vida trabajando en una tienda de fotografía en su ciudad natal, Valencia. A ella siempre le ha gustado pintar y solía hacerlo en óleo hasta el 2006 que sus hijos decidieron hacerle un regalo que le cambiaría la vida para siempre.

La pasión de Concha por la pintura digital se remonta 12 años atrás. "Mi marido cayó enfermo y yo lo cuidaba, así que no podía salir mucho", recuerda. Tuvo que dejar sus clases de pintura en el centro de mayores, y el óleo, que era su especialidad analógica, olía demasiado fuerte para utilizarlo en casa, así que sus hijos le regalaron un ordenador y descubrió Paínt, un programa casi obsoleto que le regresó el amor por la pintura.

Y se puso a trastear. "Empecé con tonterías: hoy pintaba una casita, mañana le añadía una montaña... Poco a poco lo iba retocando y, al final, quedaba una cosa muy mona", cuenta la artista. "Yo no tengo ninguna imaginación, no sé hacer nada si no es copiando", reconoce, "así que me inspiro en las postales que me mandaba mi marido o en dibujos que veo por ahí y me gustan". "No es difícil", asegura la mujer, "es muy laborioso, eso sí, hace falta paciencia". Concha rellena sus dibujos píxel a píxel con el ratón. Como dice ella, no le lleva dos o tres días, pero cada minuto vale mucho.

LAS REDES SOCIALES

Los dibujos de García solo eran conocidos por su círculo más íntimo hasta hace poco tiempo. "Mis hijos (cinco) y mis nietos (ocho) siempre me han dicho que les gustan muchos mis cuadros. Mis amigas creen que lo que hago está muy bien, pero no terminan de entenderlo. Yo intento explicarlo pero no saben qué es el Paint", comenta la mujer de 87 años.

En octubre de 2017, su arte se empezó a popularizar: "Entonces fue cuando una de mis nietas me abrió el Instagram. Ya estaba en Facebook, pero, como dice mi nieta: ahí solo hay gente mayor". El 9 de marzo por la mañana tenía 361 seguidores en Instagram y hasta el día de hoy es toda una celebridad.

A sus casi 90, Concha se maneja en Facebook e Instagram como cualquier millennial, y su nieta Alba asegura que es hiperactiva también en WhastApp. Ahora que ha vuelto al centro de mayores, para ella las raras son las demás: "Es que mis amigas tienen 20 años menos que yo y no saben encender un ordenador. ¡Con la cantidad de cosas que se pueden hacer con un ordenador!". Lo que no esperaba esta pintora digital era que su arte, ese que para ella es un entretenimiento sin valor, despertara tanta curiosidad.

Muchos de sus dibujos están inspirados en las postales que le mandaba su marido, que por motivos laborales viajaba a menudo. Concha García ha logrado perfeccionar sus trabajos y sin duda se siente muy feliz por lo que ha logrado alcanzar desde que descubrió Paint.