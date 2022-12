Jessie Sanders, de San Diego, Estados Unidos, tenía 15 años cuando comenzó a experimentar un fuerte dolor abdominal que no la dejaba tranquila. Cuando mostró esta molestia por primera vez, su obstetra le dijo que probara pastillas anticonceptivas y que su cuerpo simplemente estaba pasando por una etapa de “cambios”.

“Pensé que estaba loca teniendo estos dolores [porque] los médicos siempre desestimaron mi dolor”, indicó la estudiante, ahora de 21 años, en conversación con el medio Today.

“Me sentí frustrada porque los médicos siempre asumen que estás embarazada o son solo hormonas o tu ciclo menstrual”, agregó. “Y yo estoy como, ‘no, no lo es. Sé que hay algo malo con mi cuerpo’”.

Los años pasaron y, en su tercer año de universidad, la joven sintió un dolor tan fuerte que se dirigió al hospital nuevamente con la esperanza de que sus síntomas no fueran descartados otra vez.

Cuando llegó al Centro Médico Kaiser Zion en San Diego, poco después del Día de Acción de Gracias de 2021, le dijeron que tenía un quiste de 17 centímetros en el ovario derecho.

Tras ello, Sanders fue sometida a una cirugía y le extirparon el quiste y el ovario. Una semana después, su cirujano le dijo que tenía un carcinoma de células pequeñas de tipo hipercalcémico, una forma de cáncer muy rara y agresiva.

Así, la joven pasó por seis rondas de quimioterapia y un trasplante de médula ósea que duró tres semanas.

Cientos de personas vivieron experiencias similares

“Fue realmente difícil porque tengo 20 años y estoy en las redes sociales, tratando de pasar el tiempo, y veía a mis amigos viajar, o estaban practicando y haciendo cosas normales que yo debería estar haciendo”, aseguró.

Mientras estaba en tratamiento, Sanders decidió compartir su historia en sus redes sociales, recibiendo cientos de comentarios de mujeres que habían vivido experiencias similares.

“Estoy tan frustrada por mí misma y por otras mujeres”, dijo la joven al medio citado. “No quiero que se descarte su atención médica. Solo necesito hacer correr la voz. Quiero que otras personas se sientan inspiradas para defenderse a sí mismas”.

Lo vivido inspiró a Sanders a crear Fight for Female Health, una organización que recauda fondos para la Small Cell Ovarian Cancer Foundation. Además, utiliza su plataforma para crear conciencia sobre la detección temprana y los síntomas del cáncer de ovario.

“Es realmente importante que todas las mujeres conozcan sus cuerpos y cuando algo no esté bien, y si no está bien, que vean a un proveedor de atención médica y si sienten que las están descartando, cambiar a otra persona”, concluyó. “Nadie debería descartar a los pacientes sin investigar lo que estaba causando cuando yo tuve todos esos síntomas. Claramente, algo no estaba bien”.

Cáncer de ovario: qué es y cuáles son sus síntomas

El cáncer de ovarios es una enfermedad por la que se forman células anormales en el tejido que cubre el ovario, señala el portal cancer.org. Los signos y síntomas de los tumores de ovario de bajo potencial maligno son dolor o hinchazón del abdomen.

Cuando se presentan síntomas de cáncer de ovario, estos se suelen atribuir a otras afecciones más comunes.

Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden incluir los siguientes:

Hinchazón o inflamación abdominal

Sensación de saciedad rápida al comer

Pérdida de peso

Molestia en la zona pélvica

Fatiga

Dolor de espalda

Cambios en los hábitos intestinales, como estreñimiento

Necesidad frecuente de orinar

Si tienes signos o síntomas que te preocupan, haz una cita con el médico.