Salió adelante a pesar de las adversidades. Robbie Wilde es un DJ de Estados Unidos que, siendo solo un niño, comenzó a perder la audición. Eso, sin embargo, no limitó su carrera ya que en la actualidad es un reconocido artista cuya historia ha dado la vuelta al mundo.

Tenía apenas 7 años cuando reiteradas infecciones lo dejaron completamente sordo del oído derecho. En el lado izquierdo, conserva solo el 20% de la audición.

Pasarían otros 4 años antes de que los médicos confirmaran lo que su madre, María Sapeta, temía: su hijo se había quedado sordo.

“Fue desgarrador como madre”, recordó la mujer en conversación con la CNN. “Probablemente fue uno de los días más difíciles de mi vida. Pero Robbie fue quien me dio un abrazo y me dijo: ‘No llores’”.

Originaria de Portugal, Sapeta y su esposo, Emidio, entonces chef de cruceros, se mudaron a los Estados Unidos cuando Wilde tenía 5 años.

Desde niño siempre tuvo una “personalidad persistente”, señala su progenitora. A diferencia de muchos otros niños de su edad, siempre terminaba lo que empezaba, desde rompecabezas hasta cabañas hechas con troncos de juguete.

Después de perder la audición, las cosas se pusieron difíciles: sus calificaciones bajaron porque tenía dificultades para entender a sus maestros. A eso había que sumarle que era acosado en la escuela, ya que Wilde siempre mantuvo su sordera en secreto.

Cuando sus padres le sugirieron que asistiera a una escuela especializada, él insistió en quedarse en la escuela pública. Fue así como empezó a trabajar con un terapeuta del habla y aprendió a leer los labios.

“Crecí de una manera en la que no quiero ninguna simpatía. No quiero que me traten diferente”, dijo el DJ. “Solo traté de maniobrar, leyendo los labios y tratando de escuchar a mi manera”.

Prefirió ser DJ en vez de unirse al negocio familiar

Cuando su hijo anunció que quería ser DJ profesional en lugar de unirse al negocio familiar de restaurantes, Sapeta lo apoyó, aunque con cautela.

“Pudimos ver su talento y su pasión, pero seguía preocupándome por esa oreja izquierda”, dijo. “Cualquier cosa para detener sus sueños, él no lo quería”.

A pesar de no poder escuchar, Wilde siempre supo que quería ser DJ. Se sintió atraído por la música cuando descubrió los tocadiscos a través del hermano de un amigo.

Tuvo su primera presentación en un restaurante de Nueva Jersey hace casi una década. Desde entonces, no ha parado.

“Es un negocio difícil solo para la comunidad oyente”, recuerda, “y yo estaba como, ‘Tengo problemas de audición y ¿cómo va a funcionar eso?’”.

Fue así como estudió la carrera de DJ en una escuela de producción de Nueva York, donde conoció a Sam Zornow, también conocido como DJ Shiftee.

“Sobre el papel debería ser imposible. Estás lidiando con la manipulación del sonido. Luego combine eso con una disciplina que es difícil en general, es una tarea realmente impresionante que ha asumido”, dijo Zornow. “Desde el principio creyó en sí mismo y sigue creyendo en sí mismo”.

La historia de Wilde ha servido de inspiración a muchas personas. Marcas como HP lo contrataron para un comercial que promocionaba una nueva computadora.

“Es una verdadera historia de inspiración”, dijo Danielle Jones, ejecutiva de marketing de HP. “La suya es una historia profunda de alguien que puede hacer las cosas que le importan y las cosas que ama a través de la tecnología”.

¿Cómo hace para identificar lo que reproduce?

Wilde, incapaz de escuchar letras o canciones, se ayuda de la tecnología para trabajar: usando una laptop y un software de DJ, puede diferenciar entre voces, bajos y más sonidos.

También siente la vibración, ya sea físicamente desde los parlantes o a través de un SubPac, que se asemeja a un cojín que le permite sentir la música transfiriendo directamente las bajas frecuencias al cuerpo.

El artista es conocido entre los promotores como “ese DJ sordo”, después de que empezara a hacerse conocido en Nueva Jersey. Sin embargo, él quiere ser algo más que eso.

“Quiero que me vean como un gran DJ que resulta ser sordo”, indicó. Por otra parte, asegura que hay algunas cosas que es mejor no escuchar.

Así, Wilde ha pasado de trabajar en pequeños clubes a presentarse en el Consumer Electronics Show y el Festival de Cine de Sundance. Cuando no está detrás de los tocadiscos, está produciendo música.

A modo de anécdota, cuenta que, cuando se encuentra con alguien que cuestiona sus habilidades, tiene una única respuesta: “no te escuché”.