Graham Cochrane es un hombre de Estados Unidos que, en plena crisis económica del 2008, perdió su empleo a tiempo completo; sin embargo, pudo darle un giro a su vida y ahora gana cerca de 160 mil dólares al mes trabajando solo 5 horas a la semana. ¿Cómo lo logró?

“Una de las partes más gratificantes de mi trabajo es enseñarle a la gente a utilizar herramientas online sencillas y convertir sus habilidades en negocios paralelos rentables”, dijo el norteamericano de 39 años en conversación con CNBC.

El hoy empresario asegura que no tiene un secreto en especial sobre el éxito de sus trabajos. Asimismo, busca dejar claro a sus seguidores y clientes que, desde antes de ser alguien exitoso, el objetivo principal debe estar enfocado en servir a los demás.

“Todo lo que he hecho durante la última década es servir a la gente (...) No tiene que ser perfecto, o tener la idea perfecta. Solo tiene que centrarse en servir a los demás”, agregó.

Las claves de Graham Cochrane para crear su propio negocio

Su primera opción para alcanzar la independencia financiera fue dedicarse a las consultorías. En cuanto al servicio ofrecido, este puede ser tan variado como arreglar motocicletas o lecciones para perfeccionar idiomas. Una vez que se identifica la oportunidad de negocio, se debe desplegar una red de contactos para sumar clientes.

“Reserva tiempo para reunirte con los clientes por teléfono o videollamada. Háblales de sus problemas y enséñales cómo resolverlos”, explicó.

Cochrane también recomendó promocionar estas habilidades en plataformas como Fiverr o UpWork, donde personas ingresan para contratar servicios dependiendo de sus necesidades. “Explica cómo tus conocimientos y experiencia pueden ayudarlos a resolver sus problemas”, señaló.

Finalmente, el hombre, autor del libro How To Get Paid For What You Know, sugirió crear contenido en plataformas como YouTube para obtener ingresos por diferentes vías, ya sea publicidad, acuerdos con marcas o incluso por parte de la audiencia que pague por materiales específicos.

“Genera contenido sobre un tema nicho del que sepas mucho. Puedes publicar en cuentas que ya tengas para aprovechar tu red existente. No te preocupes por ponerte manos a la obra. La clave es empezar y publicar todos los días”, aseguró.

“No necesitas cientos de miles de seguidores. Uno de mis clientes, que enseña a los pastores a predicar mejores sermones, tiene 7000 suscriptores en YouTube, pero gana más de US$150 mil al año”, añadió.

Maneras sencillas de ahorrar dinero

Ahorrar es más fácil si tienes un plan. Bank of America recopiló lo que puedes hacer para desarrollar una estrategia sencilla y realista para lograr tu objetivo.

Registra tus gastos: hacer un seguimiento de tus gastos en una hoja simple de cálculo sirve para organizarte mejor.

Incluye los ahorros en tu presupuesto: una vez que sepas cuánto gastas, puedes crear un presupuesto que se ajuste a tus ingresos.

Intenta recortar gastos: si no puedes ahorrar tanto como quisieras, debes pensar en recortar gastos.

Establece metas: pensar en cuánto piensas ahorrar en determinado tiempo puede ayudar a ahorrar.

Ahorra de manera automática: algunos bancos ofrecen transferencias automáticos para ahorrar. Elige cada cuánto y cuánto hacerlo según tu presupuesto.

Seguimiento de tus ahorros: revisar tu progreso ayudará a apegarte a tu plan de ahorro y a identificar y corregir cualquier error.