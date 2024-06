Lucía Chavarín López es una latina residente de San Diego, California, que viene haciendo historia en los Estados Unidos. A pesar de enfrentarse a una serie de complicados obstáculos que la vida le ha puesto en frente, supo salir adelante y pudo cumplir uno de sus más grandes metas. Recientemente, logró ser aceptada no solo en la renombrada Universidad de Harvard, sino también en otras 12 instituciones educativas a las que aplicó.

La estudiante, de origen mexicano y quien autodenomina “la chica chicana” por sus raíces latinas, reveló que las malas experiencias le sirvieron como motivación para no darse por vencida. A sus 16 años, recuerda recibir la dura noticia de que su padre había sufrido un derrame cerebral. Poco tiempo después, su madre fue diagnosticada con cáncer.

“A mi madre le diagnosticaron cáncer dos semanas antes de mi cumpleaños. Llevar esa información conmigo en un momento que se suponía que debía ser emocionante, creo que fue lo más problemático para mí”, declaró Lucía en entrevista con Univision.

A pesar de estos desafíos, Lucía destacó en su escuela de California siendo copresidenta de su clase, participó activamente en un grupo de mariachis de su comunidad y fundó una revista dedicada a contar historias de latinoamericanos.

“Siempre estás evolucionando, siempre estás cambiando y siempre tienes la opción de cambiar tus circunstancias”, aseguró.

Fue así como la Universidad de Harvard, Yale y otras 12 instituciones aceptaron a Lucía para continuar su formación profesional. Ella compartió la noticia a través de sus redes sociales.

“La semana pasada recibí la noticia de que he sido admitida en la clase del 2028 en la Universidad de Harvard y la Universidad de Yale. Estoy muy emocionada y esto no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de mi familia y amigos. ¡Quiero agradecer a todos los que me ayudaron corrigiendo ensayos, escribiendo cartas de recomendación, han sido mis mentores y siempre apoyando mis sueños! ¡Estoy muy emocionada de conocer a otros estudiantes admitidos!”, escribió la joven.

A pesar de las numerosas propuestas que recibió, la joven finalmente decidió asistir a la Universidad de Harvard para continuar con sus estudios. Su objetivo es obtener el título de Licenciada en Artes, un campo que la apasiona.

Lucía Chavarín López espera que su historia sirva para inspirar a otros, demostrando que la adversidad puede convertirse en el impulso necesario para no darse por vencido.

Harvard, la universidad más prestigiosa del mundo

La Universidad de Harvard, fundada en 1636, ostenta el título de institución de educación superior más antigua de los Estados Unidos. Ubicada en Cambridge, Massachusetts, es reconocida por su excelencia en la enseñanza, la investigación y la formación de líderes en múltiples disciplinas.

Su campus acoge a más de 20.000 estudiantes de pregrado, posgrado y profesionales provenientes de todos los rincones del planeta.

Harvard se caracteriza por su compromiso con la excelencia académica, lo que se materializa en un riguroso proceso de admisión, un cuerpo docente de élite y recursos de investigación de vanguardia. Entre sus alumnos se encuentran ocho presidentes de los Estados Unidos, 160 premios Nobel y numerosos ganadores de premios Pulitzer.

Más allá del aspecto académico, Harvard también se distingue por su amplia vida estudiantil. La universidad ofrece un sinfín de actividades extracurriculares, desde clubes y organizaciones hasta eventos deportivos y culturales.