Una mujer de Florida, Estados Unidos, se dio cuenta de que tenía una pequeña mancha bajo su ojo derecho y decidió agendar una cita con un dermatólogo. Los días pasaron y esta desapareció, por lo que canceló la consulta.

Posterior a eso, mientras revisaba fotos antiguas de Facebook, Jennifer Pineirovigo notó que ya había tenido ese mismo “lunar” en 2020. Sin pensarlo, volvió a contactar el especialista.

“Apareció un recuerdo en mi Facebook, era una foto que había publicado unos dos años antes, y la mancha estaba muy clara en mi rostro, me di cuenta de que tal vez era un motivo de preocupación, así que reservé otra cita”, dijo la mujer en conversación con New York Post.

Tras ello, fue diagnosticada con carcinoma de células basales (BCC, por sus siglas en inglés), un raro tipo de cáncer de piel que se desarrolla con mayor frecuencia en las partes de la piel expuestas al sol.

Tras la terrible noticia, Jennifer fue sometida a una cirugía de Mohs, un procedimiento que se usa para tratar el cáncer de piel y que implica el corte de capas finas de dermis.

“Después de que tomaron las primeras tres capas de piel, comencé a preocuparme un poco porque podía ver el daño que había dejado, el médico incluso vino y me dijo que necesitaría una cirugía plástica para arreglarlo”, recordó la paciente.

Aunque quedó con una gran cicatriz, se mostró agradecida

Tras la cirugía, Jennifer quedó con una gran cicatriz en el rostro; sin embargo, se mostró agradecida por haber superado la enfermedad con éxito.

“Me entristece tener que lidiar con una leve cicatriz en mi cara por el resto de mi vida, pero estaré eternamente agradecida por el hecho de que escuché mi instinto y fui al dermatólogo. Si no hubiera ido podría estar muerta ahora mismo”, sostuvo.

“Tener una nueva cara con la que lidiar también ha traído algunos desafíos, pero me encanta explorar cómo puedo cubrir mi cicatriz con maquillaje”, agregó.

Ahora, Pineirovigo se dedica a hablar sobre su caso en TikTok, donde aconseja a los usuarios a usar protector solar.

“Mi mayor defecto, y probablemente la causa de mi cáncer de piel, fue el hecho de que no solía usar crema solar si solo estaba haciendo mandados o saliendo por unas horas en los días calurosos”, admitió. “Desde que recibí mi diagnóstico, me he aplicado crema solar religiosamente y me he asegurado de que mi familia también lo haga”.

Cosas que debes saber sobre el carcinoma de células basales

Según Mayo Clinic, el carcinoma basocelular es un tipo de cáncer de piel que comienza en las células basales, un tipo de células que se encuentran en la piel y que producen las cutáneas nuevas a medida que las viejas mueren.

El carcinoma basocelular suele aparecer en la forma de un bulto ligeramente transparente en la piel, aunque puede tomar otras formas. Ocurre con mayor frecuencia en áreas que están expuestas al sol, como la cabeza y el cuello.

Pide una cita con tu médico si observas cambios en el aspecto de la piel, por ejemplo, un crecimiento nuevo, un cambio en un crecimiento anterior o una llaga recurrente.