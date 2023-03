Estamos a muy poco de celebrar una nueva edición de los Premios Oscar, acto formal en donde se reconoce a la excelencia de los profesionales de la industria cinematográfica que incluye actores, directores y escritores.

Si bien es cierto que la ceremonia se caracteriza por estar llena de glamour, formalidad y elegancia, y presentar a algunas de las celebridades más famosas de Hollywood en vivo y en directo, durante la historia de la premiación han ocurrido eventos desafortunados, así como hechos bochornosos, raros y oscuros.

Por ejemplo, está el grosero error cometido en la edición del 2017, cuando se otorgó el premio a mejor película a “La La Land”, cuando el verdadero vencedor era “Moonlight” de Barry Jenkins. Un momento muy incómodo que pasó a la historia.

También está, por supuesto, la icónica cachetada de Will Smith a Chris Rock, quien se atrevió a hacer una broma sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith.

Poco después de notar la reacción de su esposa, furiosa por lo sucedido, el protagonista de King Richard subió a la tarima y golpeó al comediante, en un acto que enmudeció a la audiencia entera.

A pesar de lo mencionado anteriormente, hay quienes creen que la edición 75 de los Premios Oscar tranquilamente podría llevarse el premio la más “espeluznante” de todas. ¿Por qué?

Premios Oscar 2003, la gala más “espeluznante” de la historia

El medio Rolling Stone informa que, el 23 de marzo de 2003, durante la ceremonia realizada en el Teatro Kodak de Hollywood, el condenado por violación Harvey Weinstein estaba en el apogeo de su carrera.

Sus películas recibieron nada más y nada menos que 46 nominaciones. Cuatro de las cinco películas en las que participó estaban incluidas en la categoría Mejor Película: “Gangs of New York”, “Las horas”, “Chicago” y “El señor de los anillos: Las dos torres”.

Si bien su participación en las tres primeras no fue tan notoria, ya que produjo “Gangs of New York”, ayudó a producir “Las horas” y distribuyó el musical “Chicago”, sí fue más influyente en el lanzamiento de “El señor de los anillos: Las dos torres”, ya que fue el productor ejecutivo de la cinta e incluso amenazó al director Peter Jackson con despedirlo.

En aquella oportunidad, “Chicago” fue la gran ganadora de la noche, llevándose seis premios Oscar incluido el de Mejor Película.

Frida, película biográfica de la artista Frida Kahlo protagonizada por Salma Hayek, ganó dos premios. Tiempo después, la actriz escribiría un artículo en The New York Times, refiriéndose a Weinstein como “mi monstruo”, alegando que intentó sabotear Frida porque ella rechazó repetidamente sus propuestas sexuales.

Incluso afirmó que él le dijo: “Te mataré, no creas que no puedo”, y la intimidó para que realizara una escena de sexo en la película con desnudez frontal completa, cosa que Weinstein negó.

Así como ella, más de 80 mujeres acusaron a Weinstein de violación. Un jurado de Nueva York lo condenó a 23 años de prisión, mientras que un jurado de California lo condenó a 16 años tras las rejas. No obstante, la presencia del acusado de violación no fue lo único que opacó la gala.

Cuando Michael Moore se llevó a casa el Oscar al Mejor Documental por su película “Bowling for Columbine”, el cineasta dio un feroz discurso denunciando al entonces presidente George W. Bush y su guerra de Irak.

“Vivimos en una época en la que tenemos resultados electorales ficticios que eligen a un presidente ficticio. Vivimos en una época en la que un hombre nos envía a la guerra por razones ficticias”, dijo aquella vez.

La multitud procedió a abuchearlo para que fuera retirado del escenario y esto hizo que el presentador Steve Martin dijera: “Los Teamsters están ayudando a Michael Moore a entrar en la cajuela de su limusina”.

También estuvo Adrien Brody quien, después de convertirse en el ganador más joven de la historia como Mejor Actor a los 29 años por “El pianista”, besó a la presentadora Halle Berry. Más tarde, la actriz expresó su disgusto por el incidente.

Las cosas no acaban allí, pues también está lo ocurrido con Roman Polanski. Su película “El pianista” recibió siete nominaciones al Oscar. Sin embargo, todos los ojos estaban puestos en el premio al Mejor Director, uno que hasta ahora había eludido a Polanski, quien huyó de los EE.UU. en 1978 después de declararse culpable de “relaciones sexuales ilegales con un menor” por la violación de una niña de 13 años.

Para presentar el Oscar al Mejor Director, la Academia reclutó al aclamado Harrison Ford, quien, al leer el nombre de Polanski, sonrió. La multitud, por su parte, estalló de la alegría.

La cámara enfocó a la audiencia y figuras de la talla de Martin Scorsese, Meryl Streep, Jack Nicholson y Harvey Weinstein dieron una ovación de pie al director.

Seis años después, Hollywood hizo circular una petición firmada por más de 100 actores, cineastas y productores de todo el mundo pidiendo la liberación de Polanski, quien había sido detenido en Suiza.

Tras las denuncias de #MeToo, varias mujeres acusaron a Polanski de violarlas cuando eran menores de edad: Renate Langer, actriz alemana que alegó que la agredió sexualmente en Gstaad en 1972, cuando tenía 15 años; Marianne Barnard, artista estadounidense que dijo el productor i la violó en 1975 cuando tenía 10 años; y Valentine Monnier, una actriz francesa que afirmó que el también guionista la violó en Gstaad en 1975.

Polanski, por su parte, negó todas las acusaciones y, durante una entrevista a la revista francesa Paris Match de 2019, culpó a Weinstein por el “interés” en su caso de agresión sexual.

¿Quiénes serán los presentadores de los Oscars 2023?

Jimmy Kimmel ha sido invitado para ser el encargado de iniciar la presentación de los Premios Óscar 2023. Jessica Chastain, Ariana DeBose y Troy Kotsur también entregaran las estatuillas a los ganadores.

¿Dónde y cuándo se celebran los Oscars 2023?

La gala de los Premios Óscar se realizarán el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos).