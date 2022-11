Una mujer asegura haber sido criticada duramente tras revelar los motivos por lo que no desea ser madre. Marcela Muñoz, de Missouri, Estados Unidos, explicó que no está dispuesta a sufrir los síntomas típicos del embarazo, tales como náuseas, dolores de cabeza o tener pocas horas de sueño.

La estadounidense, de 27 años, dijo que suele ser atacada por otros padres, quienes la tildan de “egoísta”. Según consigna el medio Tyla, la joven, que se llama a sí misma “millennial sin niños”, declaró: “Tienes que ser muy vulnerable para poder decirle a la gente que no quieres tener hijos, y luego su reacción inmediata es que están conmocionados, por lo que puede generar discusiones y controversias”.

“Cuando comencé a darme cuenta de que tener hijos no era para mí, comencé a buscar en Google qué hacer si no quieres tener hijos. Sentí que era la única persona en el mundo que se sentía así, ya que casi no había nada en línea”, indicó.

Marcela asegura que, ante la falta de consejos para personas que no desean ser padres, está dispuesta a generar contenido sobre el tema.

“Si hubiera encontrado a alguien como yo cuando buscaba en Google qué hacer y compartía hechos, me habría sentido tan aliviada, por eso quiero crear contenido identificable para las personas que podrían estar en la misma posición”, señaló.

No le disgustan los niños, pero se niega rotundamente a ser madre

Según explicó, no le disgustan los niños e incluso podría trabajar como niñera; sin embargo, descarta totalmente el convertirse en madre.

“Tengo una fobia severa a vomitar y sé que cuando estás embarazada sientes todas estas cosas. No hay forma de que pueda hacer eso. También el hecho de que no tengo ningún deseo en absoluto. Cuando se trata de vivir mi vida, tengo fuertes deseos y lo haré, como comenzar mi canal de YouTube y lo hice, así que no tengo ese deseo. Nunca he tenido fiebre del bebé, para mí es un no”, agregó.

Por otra parte, aseguró que se siente muy cómoda siendo una persona que no está a cargo de ningún niño: “Puedo despertarme y prepararme el desayuno después de dormir hasta tarde, y no tener que preparar a los niños para la escuela. Puedo ir a la tienda cuando lo necesito, no hay que empacar en el automóvil y poner a los niños en el automóvil simplemente para ir a comprar un poco de leche, mi vida es mucho más fácil”.

Marcela también opinó sobre las personas que sí desean concebir. “Sé que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, lo cual está bien, pero también hay mucha gente que está de acuerdo conmigo y se relaciona con lo que digo”, comentó.

“No juzgo a las personas por ser padres, así que la gente no debería juzgarme por no tenerlos, solo quiero que todos vivan su mejor vida y hagan lo mejor para ellos”, añadió.

Finalmente, explicó lo importante que es para ella el vivir una vida sin complicaciones. “La libertad es algo muy importante para mí, me encanta poder viajar a cualquier lugar por capricho cuando quiero. También me encanta poder sentarme y no hacer nada cuando lo necesito”, dijo.

“Si eso es lo que deseas, quién soy yo para detenerte, pero cuando los padres vienen y me detienen para preguntarme por qué estoy hablando de esto y haciendo que mis redes sociales sean sobre esto, no me define como persona”, agregó.

“La gente dice que me arrepentiré y que no puedo comprar tantos perros, pero no me satisfará. Puedo ver de dónde vienen, ya que sus hijos les han traído alegría, pero necesitan entender y respetar que hay gente por ahí que no está de acuerdo con ellos”, concluyó.