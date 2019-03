Estadounidense invierte $22,000 en cirugías para ser como Meghan Markle y sorprende con su historia

Dispuesta a todo con tal de llegar al objetivo. Una estadounidense ha sorprendido al mundo entero al revelar que gastó $22,500 dólares en una serie de cirugías plásticas para conseguir parecerse a la duquesa de Sussex, Meghan Markle. Ella se llama Xochytl Greer y esta es su historia.

Nacida en Houston, Texas, esta mujer de 36 años siempre soñó convertirse en su actriz favorita, aquella a la que miraba a diario en las pantallas y por eso no dudó en someterse a diversos tratamientos estéticos para lograrlo.

Esta historia de cirugías se inició hace 2 años, luego de que Xochytl se convirtiera en madre de una niña. Desde ahí no se sintió a gusto con su apariencia y se propuso lucir como Meghan Markle. Sabiendo que no sería sencillo empezó con la aventura.

Primero se rellenó los labios y se hizo una rinoplastía. También le practicaron una liposucción en el abdomen, aumento de trasero y arreglos en los ojos, además de inyectarse bótox.

“Me gusta mucho, siempre he pensado que es una persona con clase, creo que es absolutamente hermosa. El saber las cosas que ha pasado, que no creció en una familia perfecta me hizo sentir más identificada con ella”, contó en una entrevista.

Según Xochytl Greer su pequeña hija la confunde con Meghan Markle, pero es consciente que no son exactamente iguales, pese a todas las cirugías que se ha realizado.

“No creo que sea idéntica a Meghan, pero sí veo nuestras similitudes, mi nariz definitivamente se parece a la de ella (…) Cuando me veo al espejo soy feliz de nuevo. Soy todavía yo, pero una mejor versión de mí”, comentó.

Luego de invertir muchos miles de dólares, tal vez no luzca como la duquesa de Sussex, pero Xochytl Greer ha logrado recobrar la confianza en sí misma.