Anciano desarma a ladrón durante robo, lo detiene y se graba "para los noticieros"

Salvó el día. Un video publicado en Facebook registró el momento en el que un exsoldado puso a prueba el entrenamiento militar que recibió hace más 40 años para desarmar a un ladrón que robaba una tienda a punta de pistola. El singular hecho ocurrió en la localidad de Swindon, Inglaterra.

Anthony Wolfe dijo que su experiencia militar lo ayudó a reducir al ladrón identificado como James Gowland, de 31 años, el pasado 20 de enero en el pequeño establecimiento Ermin Food and Wine, ubicado en la ciudad de Swindon, en el suroeste de Inglaterra.

Tras reducir al delincuente, Wolfe no tuvo mejor idea que grabar su hazaña en plena escena del crimen. Con la ayuda del dueño del local empezó a grabar mientras esperaban la llegada de la policía. "Yeah, para las noticias y los periódicos", se escucha decir a Wolfe.

El poco afortunado autor del robo luego admitió ante las autoridades que intentaba robar la tienda y que además llevaba consigo un arma de fuego falsa. Por ello, los tribunales de la ciudad de Swindon lo condenaron a dos años y diez meses de prisión.

Wolfe contó que corrió a la tienda una vez que fue alertado por los vecinos del robo a mano armada, llegando con un serrucho en la mano. Tras quitarle el arma a Gowland lo apuntó a la cabeza y le dijo: "Si jalo el gatillo de esto, ¿Te arrancará la cabeza?".

"Me apuntó con el arma, pero me fui contra él. Tomé la pistola con ambas manos, la torcí y se la quité. No pude tirarlo al suelo y terminamos estrellándonos contra los estantes que se cayeron", dijo el hombre que ahora es considerado un héroe en Facebook.

"Pensé: 'Es mucho mejor que un idiota no tenga un arma y que yo la tenga'. No estaba seguro de si estaba cargada. En ese momento lo tenía en la mano, era pesado y no tenía ni idea de si era real o no", explicó el hombre que frustró el robo al establecimiento.