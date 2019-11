Muchos chilenos han utilizado Facebook para dar cuenta de las distintas manifestaciones ocurridas en las calles de su país. Numerosos videos y fotos muestran la crudeza de los enfrentamientos entre los ciudadanos y autoridades.

En medio de este mar de contenido, que en varios casos ha llegado a ser transmitido en la televisión, destacan los clips protagonizados por alguien disfrazado de Pikachu , icónico personaje de la franquicia Pokémon, en medio de las concentraciones.

“La presencia de Pikachu en las protestas le pone un toque más alegre a todo. La gente parece divertirse con él, pero sin dejar de hacer sus reclamos”, comentó un usuario de la plataforma social.

Si eres uno de los que se pregunta cuál es la identidad del ‘Pikachu chileno’, haz llegado al lugar indicado. Sin más dilación, te lo vamos a contar.

¿QUIÉN ES?

El portal Tele13 dio con la persona disfrazada y le hizo unas cuantas preguntas. Esta fue identificada como Giovanna Grandón, una mujer de 44 años que vive en la comuna santiaguina de Peñalolén.

“No sé quién me grabó porque yo iba sola ahí, sin mi marido. Los que andaban conmigo estaban grabando, pero no sé quién es. Lo han compartido tantas veces que no sé quién lo subió. Si pudiera localizarlo le diría gracias”, dijo la mujer, recordando que un video difundido en Facebook la volvió popular.

Acerca de las movilizaciones, ella fue contundente. “No entienden que la gente está marchando porque necesita reales cambios, está cansada, estresada, porque realmente hay que sobrevivir y no vivir”, sostuvo.

De igual manera, Grandón señaló que "Piñera cometió un grave error al mandar las Fuerzas Armadas a la calle".

COMPRA

La señora también contó cómo fue que llegaron a contar con el disfraz del ‘pokémon’ más querido.

“Mi hijo de 7 años tomó el celular y sin decirle a nadie empezó a comprar un montón de cosas por AliExpress o una de esas aplicaciones. Todo era pensado para él. Días después comenzaron a llegar cosas como el gorro del Detective Pikachu y ahí llegó el disfraz. Mi hijo compró el disfraz para él”, rememoró la fémina, quien ya es abuela.

Hay que mencionar que las apariciones de Grandón con el disfraz de Pikachu se pueden apreciar, con mayor soltura, en Instagram. La cuenta que recoge sus aventuras es @bailapikachu.oficial , la cual posee más de 113.000 seguidores.

