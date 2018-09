Este político fue vetado por Facebook debido a su peculiar nombre

Facebook actualmente es un medio más de propaganda electoral y eso incluye tanto a las grandes campañas políticas como aquellas de menor envergadura. En este último grupo se enmarca la candidatura del belga Luc Anus, quien recientemente dio mucho de qué hablar en internet por razones que él hubiera querido evitar.

Este hombre de 26 años postula a un cargo en el municipio de Lobbes, pequeña localidad de la región de Valonia, y recientemente vio cómo Facebook censuraba su cuenta debido a que su apellido violaba las condiciones de servicio por incluir un término ofensivo.

Para mala fortuna de Anus, su apellido paterno se traduce como "ano" en inglés y sobre todo en francés, lengua mayoritaria de Valonia. Esta situación llevó a que el nombre de Luc se hiciera viral en las redes sociales, generando toda clase de burlas y bromas al respecto.

El afiche que mostraba a Anus como candidato para el concejo de Lobbes se hizo viral en Facebook.

Lejos de incomodarse, Luc Anus ha señalado a la prensa de su país que "puede lidiar" con esa situación, pero que sí ha tenido que tomar medidas con respecto a su cuenta de Facebook. En este último espacio ha tenido que cambiar su nombre y eliminar la última 's' de su apellido, apareciendo como 'Luc Anu' dentro de la red social.

"No lo uso en Facebook solo porque la red social no lo acepta. Sin embargo, nunca pensé en cambiarlo, incluso cuando era joven e iba a la escuela", contó Anus, según declaraciones recogidas por el medio belga RTL Info. "Algunas personas que conozco por primera vez no me creen al principio", añade el político socialista sobre su nombre.

Más allá de lo anecdótico y lo poco común de la historia, cerca de 50 con el apellido Anus figuran en los registros civiles de Bélgica. Todos ellos residen en Valonia, la región francoparlante ubicada al sur del país.