Brick es un pastor alemán negro que ha sido catapultado a la fama gracias una fotografía que le tomó su dueña. La imagen está siendo compartida y comentada por numerosos usuarios de Facebook y otras plataformas similares.

Muchos de ellos compararon al can con Batman , archiconocido personaje de la casa DC Comics. “¡No lo puedo creer! Este perro es igual a Batman, mi personaje favorito de las historietas”, señaló un cibernauta.

¿Pero la semejanza es muy notoria o superficial? ¡Júzgalo por ti mismo! Solo trata de sentarte y tener un vaso de agua en la mano porque podrías quedar sumamente impresionado.

Esta es la foto que causó revuelo en las redes. (Foto: Jelena Jovanović | SWNS)

SOLO UN INSTANTE

La propietaria de Brick es Jelena Jovanović, una joven de serbia que se dedica a la animación 3D. Ella fue entrevistada por South West News Service (SWNS), al cual dio detalles de cómo fue registrada la foto.

“Estaba tomando un retrato panorámico y esperando que él pusiera una cara tranquila y me mirara (...) Brick estaba un poco aburrido, así que comenzó a comer nieve, le dije ‘no’ y levantó la cabeza, inclinó las orejas, me dio esa mirada por una fracción de segundo y lo capté con la cámara (...) Publiqué una versión del retrato recortada y a la gente le encantó. Hice esta edición oscura y no podía quitarle los ojos de encima”, sostuvo.

Batman tiene millones de fanáticos en las redes sociales. (Foto: DC Comics)

Jovanović también habló cómo es Brick en el día a día. “¡Nunca lastimó a otra criatura viviente y, a pesar de su tamaño, es el mejor cuidador de cachorros! Aunque es muy independiente, duerme debajo de mi escritorio de trabajo y le encanta ser incluido en todas las actividades, incluso pasar la aspiradora. Es inteligente y tranquilo, lo que lo hace fácil de entrenar”, comentó.

Es posible que la fama del perro se vuelva todavía mucho mayor porque la imagen ha sido compartida en grupos de animalistas y fanáticos de Batman en Facebook.

