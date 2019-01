¿Carne cocinada en el interior de un auto? Lo que puede pasar por el calor extremo en Australia

FOTOS. Todos hemos escuchado o leído sobre algún huevo frito en la calle debido al calor extremo en Japón, Europa o Australia. Esta vez la situación llegó a un extremo inverosímil: carne cruda cocinada en un automóvil. El insólito hecho ocurrió en el país de los canguros y quedó registrado en la red social Facebook.

Con el objetivo de llamar la atención respecto al peligro de dejar niños automóviles que se sobrecalientan en verano, un empleado del Mildura Dockside Cafe, en Victoria, Australia, hizo este experimento que se ha convertido en viral de Facebook.

En la página de Facebook del café se postearon tres fotos, una de la carne cruda en una lata de metal que se dejó ‘abandonada’ en un automóvil. Las otras dos fotos de la carne mostraron a la carne en proceso de cocción y completamente cocinada, respectivamente.

De acuerdo a la publicación en Facebook, el pedazo de carne fue dejado en el vehículo - bajo sombra - a las 11:00 am hasta las 4:00 pm. Durante ese periodo, el automóvil soportó temperaturas de hasta 46C, reportan los medios.

“Ayer a las 11 am puse un bistec en mi auto que estaba estacionado a la sombra y lo dejé hasta las 4 pm. Estaba muy bien hecho a mi regreso”, fue el mensaje que acompañó a la publicación en la red social de Mark Zuckerberg.

“Con esta ola de calor por favor nunca olviden a sus hijos, personas mayores o animales en el auto. Siempre estén pendientes de los ancianos del vecindario, asegúrense de que sus mascotas tienen una forma de mantenerse frías y tengan agua”, se agrega en la publicación de Facebook.

“También recuerden que en Dockside tenemos varias actividades para mantenerte frío, deliciosas bebidas frías, gran aire acondicionado y petfriendly”, finaliza la publicación de Facebook.

Si bien algunos se mostraron reflexivos respecto a la posibilidad de que un automóvil se pueda convertir en un “horno” literalmente, otras personas expresaron sus dudas sobre la autenticidad del ‘experimento’.

“Lo siento, esto es una… . Un coche que queda en el Sol alcanzará unos 60 a 70 grados C adentro. ¿En la sombra? No. No va a queda 'bien hecha' (la carne). Es un buen mensaje, pero no tomes a la gente por tonta”, escribió una persona en los comentarios de Facebook.

Al respecto, el café respondió: “Yo tampoco sabía que pasaría cuando lo dejé allí. Estuve en shock con los resultados como muchos otros”.