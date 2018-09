Facebook y otras redes sociales se han convertido en un espacio más de la convivencia humana, siendo muchas veces el origen de algunas historias muy simpáticas.

Ese es el caso de los estadounidenses Nathan Boos y Bob Degaro, oriundos de la localidad de Tilden (Wisconsin), quienes descubrieron que compartían lazos de sangre de forma más que inesperada, según reportó la cadena NBC.

Nathan trabaja como camionero y desde muy joven sabía que era adoptado, pero nunca preguntó a su familia adoptiva por sus orígenes, debido a que consideraba difícil dar con el paradero de sus verdaderos progenitores. "Nunca pasó por mi mente que alguna vez pudiera encontrar a mis padres", contó.

Sin embargo, los padres adoptivos de Boos siempre supieron quiénes eran los padres biológicos de este, mas nunca mencionaron el asunto porque su hijo nunca se les habló sobre el tema. Esa situación cambiaría muy pronto.

Bob Degaro y Nathan Boos se conocían desde hace dos años y eran amigos en Facebook, aunque sin saber la historia que compartían. (Video: YouTube NBC News WEAU)

Un día, la madre de Nathan se dio cuenta de que él tenía a su padre adoptivo como amigo en Facebook y se lo hizo saber. Grande fue la sorporesa del camionero cuando su mamá adoptiva le contó que él y su padre biológico tenían el mismo oficio.

"Ella fue a mi Facebook, revisó mi lista de amigos y sacó una imagen. Le dije: 'sal de aquí'", contó Boos, quien había quedado impactado en ese momento.

La razón de esto último es que el hombre en cuestión era Bob Degaro, a quien conocía desde hace dos años, pues ambos trabajaban para la misma compañía.

"Él me escribió a Facebook un día y me preguntó si conocía a su madre biológica. Le dije 'sí, esa es mi ex esposa'... y casi me caigo de mi sitio.. Esta como 'oh, Dios mío'", declaró Genaro a WEAU 13 News uno de los medios del grupo NBC.

En aquella época, Bob pasaba por problemas económicos severos y tuvo que tomar la difícil decisión de ver partir al pequeño Nathan. "En ese entonces no era un buen padre. Su madre biológica (de Nathan) eligió a los padres adoptivos porque ellos estaban relacionados de alguna forma... Creo que eran primos lejanos, pero no estoy seguro", contó Degaro.

Más allá de que es extraño y complicado intentar construir una relación por todo el tiempo que no pasaron juntos, ambos hombres señalan que haberse encontrado les ha dado paz interior y esperan reforzar sus lazos de padre e hijo. Nathan se casará pronto y ha dicho que espera que Bob pueda asistir a la boda.