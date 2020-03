Madre cuenta el drama que vivió luego que su hijo contrajera coronavirus

La pandemia de coronavirus ha hecho que muchas personas en el mundo pasen por un completo drama. Una de ellas es Lauren Fulbrook, una mujer cuya vida dio un giro de 180 grados luego que su hijo contrajera el temido virus.

La mujer, que reside en Worcestershire ( Reino Unido ), compartió un post en su cuenta de Facebook en el que explica los problemas que trajo dicha situación.

“El coronavirus no es una broma (...) Vi a mi hijo de 5 años pasar de tener toda la energía del mundo a no moverse, no comer, y apenas beber u orinar”, mencionó Fulbrook en la publicación, la cual acumuló más de 23.000 reacciones.

La madre acompañó su post, difundido el pasado 21 de marzo, con las fotos que le tomó a su pequeño enfermo.

Muchos usuarios se solidarizaron con la fémina. “Este es un testimonio que deberían leer todos los que subestiman al coronavirus”, señaló uno de ellos.

Hay que indicar que Lauren Fulbrook actualizó su publicación y agradeció todos los buenos deseos. Ella añadió que su hijo ya está mejorando.

