Descubre que su novio le era infiel horas antes de casarse y decide desenmascararlo en el altar

Lejos de estallar en ira, incendiar toda su boda y reducir su vestido con el que iba a casarse a jirones, una mujer en Australia ha sorprendido a todos en Facebook con su venganza al descubrir que su novio le estaba siendo infiel a pocas horas de darse el "Sí".



La protagonista de esta historia que se ha popularizado en el país oceánico y ha sido bastante comentada en Facebook aplicó eso de que la mejor venganza es aquella que se sirve fría y siguió adelante con su boda como si nada para soltar la bomba al llegar al altar.

Casey tenía seis años de relación con su novio Alex. Esta pareja de Australia tenía todo listo para casarse, pero a pocas horas de celebrar el casamiento ella recibió unos mensajes que le cayeron como un baldazo de agua fría, tal y como contó a la web Whimn.

Era un número que no tenía registrado y que adjuntaba varias capturas de pantalla con una frase: "yo no me casaría con él, ¿tú lo harías?". Se trataba de varios mensajes que su novio le había mandado a otra mujer desde hacía meses hasta pocos días antes de la boda.

"Tu cuerpo es una [...] maravilla y sabes cómo usarlo" o "me gustaría que mi novia supiera hacer la mitad de cosas que haces tú", son solo algunos de los mensajes que recibió Casey a pocas horas de contraer matrimonio y que ahora se han viralizado en Facebook.

Casey, como es obvio, se echó a llorar pero no quiso hacerle caso a sus amigos que le aconsejaban suspender la boda. Ella deseaba dejar a su prometido en el mayor de los ridículos. "Iba a seguir adelante con la boda y a desenmascararle delante de todos", recuerda.

Así que se puso guapa, se vistió de blanco, cruzó el pasillo hasta el altar y, cuando llegó, anunció: "no habrá boda hoy. Parece que Alex no es quien yo creía". Tiró el ramo al suelo, sacó se teléfono celular y se puso a leer los mensajes.



"Leí todos y cada uno de los mensajes que ella me había mandado. Con cada palabra, Alex se iba poniendo más y más blanco", explicó en Facebook. El novio no tardó en levantarse y salir de la iglesia al tiempo que Casey le decía a sus invitados que "no habrá un banquete de boda hoy, sino una celebración por la honestidad".