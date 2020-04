Para evitar la propagación del coronavirus, miles de negocios se han visto en la obligación de cerrar sus puertas. Uno de los rubros más afectados es, sin dudas, el cinematográfico, pues las salas de proyección tendrán que permanecer vacías hasta que el panorama causado por el covid-19 mejore.

Es probable que las cadenas más grandes sobrevivan a esta crisis; sin embargo, la situación cambia si hablamos de cines independientes.

Este es el caso, por ejemplo, de Mark O’Meara, un ciudadano estadounidense de 67 años que posee dos cines en Fairfax, Virgina: University Mall y Cinema Arts, locales que funcionaron durante tormentas, huracanes y recesiones económicas. Ahora, y por primera vez en 29 años, ha tenido que cerrar sus puertas. Su historia se volvió tendencia en Facebook y otras redes sociales.

“Es horrible”, dijo O’Meara en conversación con Variety. “Esto me ha estado fastidiando. Me he despertado en medio de la noche. A los 67 años, se supone que debes descansar, pero yo no he podido”.

El hombre aseguró que no tiene ahorros, pero lo que más le preocupa es pagarle el sueldo a sus empleados, que son en su mayoría jóvenes que no llegan a los 30 años y que dependen de su trabajo.

“Tengo muchos niños trabajando aquí, que apenas logran llegar a fin de mes, y no puedo pagarles tan bien. No pueden permitirse perder más de uno o dos turnos a la semana, así que no sé qué hacer”, declaró.

Como no podía vender entradas, O’Meara se inspiró en un restaurante local que solamente ofrecía comida para llevar. Aprovechó que uno de sus locales tiene un gran estacionamiento, en donde se instaló para vender palomitas a 3 dólares cada paquete. De esta forma, los clientes pasan en auto y se lo llevan sin tener que bajarse.

El primer día, vendió 25 dólares en 45 minutos y actualmente está ganando entre 300 y 400 dólares al día.

Según O’Meara, Facebook ha sido el principal canal para promocionar su nuevo negocio. “Todos están en casa y nadie nace nada excepto mirar Facebook. Estamos teniendo muchos ‘me gusta’ y la voz se está corriendo”, explica.

Sin embargo, el panorama no es del todo claro aún, ya que aún no está seguro si cubrirá todo el salario de sus trabajadores.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué tipo de trabajadores están contratando las empresas de USA durante crisis por coronavirus?

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Consejos de la OMS para la población acerca de los rumores sobre el COVID-19

Reportero llora en vivo por crisis que se vive en Ecuador

Coronavirus: Selena Gómez lanzó videoclip y anuncia apoyo para combatir el Covid-19