España: parque infantil prohibió el reguetón por sus letras poco apropiadas

El reguetón es un género musical de enorme popularidad, pero que no termina de gustar a muchos por la temática de gran parte de sus canciones. Es en ese contexto de polémica que un parque de juegos infantiles de España ha anunciado en Facebook que prohibió el reguetón en sus instalaciones.

“¡Ni ‘Despacito’, ni ‘Sin pijama’!”, abre el mensaje. “En Bubble Aventuras hemos decidido decir ‘NO’ al reggaetón”, agrega el comunicado subido a Facebook.

El parque Bubble Aventuras está ubicado en la ciudad de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y sus administradores indican que los niños son susceptibles a engancharse con los temas de este género musical, debido a que estos invitan al baile. El problema surge cuando los menores comienzan a cantar dichas composiciones.

“(Los niños) Cantan letras de las canciones a pesar de que no entienden ni un cuarto de lo que significan, pero cuando escucho a los peques cantar ‘contigo quiero hacer travesuras’, ‘tú estás bien dura, no me puedo contener’ se me ponen los pelos de punta”, señala el parque en su página de Facebook.

Teniendo en cuenta que la temática del reguetón frecuentemente incluye temas sexuales y contenido de gran polémica, como lo referente al rol de la mujer, el parque se opone diametralmente a contribuir a la difusión del género, más aún entre infantes.

“Por el sexo explícito, el materialismo, el menosprecio de la mujer en las letras de las canciones hemos decidido no poner canciones de reggaetón en Bubble Aventuras”, señalan los administradores. En la parte final, Bubble Aventuras hace un llamado a sus seguidores en Facebook a que compartan el mensaje, a fin de difundir la iniciativa.

Aunque hay quienes señalan que la revisión de la música debería hacerse extensiva a otros géneros que también tienen canciones de carácter machista. La mayor parte de comentarios adjuntos a la publicación muestran su apoyo a la iniciativa del centro para niños español.