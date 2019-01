Fotógrafo captura los dolorosos momentos finales entre perros y sus familias

El fotógrafo Ross Taylor decidió retratar el fuerte lazo que une a la familias con sus mascotas, en una serie de retratos capturó el doloroso momento que significa practicar la eutanasia a sus perros. Su inspiración nació después de sentirse muy conmovido por la experiencia que pasó un amigo mientras su perrito se deterioraba. Su trabajo ha sido bastante comentado en Facebook.

Entre el 2017 y 2018, Taylor fue testigo del trabajo que realiza "Lap of Love" [Regazo de amor], un programa que permite que perros dejen de sufrir en la comodidad de hogar y junto a sus dueños. Acompañó a familias de Tampa Bay, en Florida, EE.UU., y pudo capturar con su cámara las emociones de los presentes.



"El enfoque es ayudar a quienes atraviesan este proceso, que sepan que no están solos, y que su dolor no debe ser pasado por alto ni minimizado por otros", explicó el experimentado fotógrafo Ross Taylor, quién añadió que "producir esta serie de dolorosos retratos ha sido una de las experiencias más intensas que he tenido".



"En casi todos los casos, los dueños de los perros se emocionaron hasta llorar, a veces sollozando profusamente. Pero al final todas estas familias estaban muy agradecidas con los veterinarios por su compasión", indicó el autor de la serie de fotografías que ha sido bastante comentada entre los miles de usuarios de Facebook.



Mimosa se fue rodeada por toda a su familia. El trabajo de Taylor ha cobrado relevancia en Facebook. (Foto: Ross Taylor) Mimosa se fue rodeada por toda a su familia. (Foto: Ross Taylor)

Ross Taylor es profesor asistente en la Universidad de Colorado y ha trabajado como fotoperiodista durante más de 20 años. Durante ese tiempo, sus trabajos han capturado las duras realidades de la vida en países como Afganistán, Irak, Haití, India, Bangladesh, entre otros lugares de la orbe con realidades muy adversas.

Para ver más del trabajo de Ross Taylor, visite RossTaylor.net.



Marquita Leibe y su esposo, Donald, despidiendo a Daisy. El trabajo de Taylor ha cobrado relevancia en Facebook. (Foto: Ross Taylor) Marquita Leibe y su esposo, Donald, despidiendo a Daisy. (Foto: Ross Taylor)