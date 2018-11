Francia: joven sufrió terrible reacción alérgica al apalicarse tinte de cabello

Una joven estudiante europea vio su rostro terriblemente desfigurado a causa de una alergia provocada por el uso de un tinte de cabello y llegó al punto de temer por su vida. Su historia se hizo viral en Francia, su país, luego de que subiera a Facebook varias fotos de su terrible estado.

La muchacha de 19, que ha sido identificada por la prensa francesa únicamente como Estelle, ya se había teñido la cabellera con anterioridad, pero esta vez pasó por alto una de las indicaciones del producto que había comprado.

Estas recomendaban que se debía hacer una prueba 48 antes de aplicar el colorante, a fin de evitar una reacción alérgica causada por uno de los compuestos de la mezcla. Se trata del PDD (parafenilendiamina), químico que está presente en gran parte de los tintes capilares.

(Foto: captura de Facebook) Facebook

Pese a esto, Estelle apenas esperó 30 minutos y procedió a teñirse, lo que terminó desencadenando los efectos antes mencionados.

Fue así que vio cómo se rostro comenzaba a inflamarse hasta desfigurarse, a la vez que la respiración se le hacía cada vez más difícil, por lo que tuvo que pasar toda una noche en un hospital. “No me reconozco en las fotos, mi cabeza parecía una bombilla. No podía respirar”, contó la estudiante a Le Parisien.

“Casi me muero, no quiero que esto le pase a los demás”, añadió la joven francesa. Con ese afán de prevención fue que compartió en Facebook las imágenes de su cara hinchada, ya que deseaba alertar sobre el peligro que representa el PDD.

No obstante, Estelle reconoce que tuvo responsabilidad al no seguir las recomendaciones de uso del producto, aunque reclama que se puede hacer más para prevenir casos como el suyo. “Sé que cometí un error al no dejar pasar más tiempo con la prueba, pero las advertencias también deberían ser más claras y alarmantes”, explicó.

Catherine Oliveres-Ghouti, miembro de la Unión Nacional de Dermatólogos de Francia, fue consultada por Le Parisien sobre el caso. La especialista indicó que el PDD es un componente conocido en la práctica médica y que entre el 2% y 3% de la población es alérgica a esta sustancia.

Pese a todo, lo sucedido con la joven protagonista de esta historia va más allá. “He visto pacientes desfigurados, pero casos tan extremos como el de Estelle siguen siendo raros”, señaló la dermatóloga.

Oliveres-Ghouti explicó que la prohibición de este producto implicaría eliminar la mayor parte de los tintes oscuros, en los que es un ingrediente importante. “Se necesita informar mejor a los consumidores, nunca hay que teñirse antes de haberlo probado en su piel 48 horas antes”, indicó la especialista francesa.