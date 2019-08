¿Por qué se ha hecho viral en las redes esta foto de un anciano sentado frente al mar?

Le hace creer a todos que posa feliz junto a su pareja, pero su máximo secreto termina siendo revelado



Una fotografía publicada en las redes sociales de un anciano sentado en la orilla del mar con sus pies cubiertos por el agua hasta los tobillos se ha vuelto viral entre los usuarios de Facebook. La respuesta la tiene su propio autor: el periodista Santiago Souviron.

“Primero hice la foto, me llamó la atención verle en la orilla mirando al mar. Fui hasta él por pura curiosidad. Al acercarme, lloraba sin parar. Es malagueño, emigró por necesidad y 34 años después ha vuelto a sentarse donde jugaba de niño. Me ha regalado el momento del verano”, escribió en la imagen.

“No tenía pensado el tuit. Lo publiqué dando un par de pinceladas, sin poner la historia completa porque prefiero que quede entre él y yo. No quise desnudar su intimidad”, contó Souviron al diario El Español.

“Saqué la fotografía y, cuando me iba, me di cuenta de que estaba llorando, así que me acerqué para preguntarle si necesitaba algo. Me dijo que estaba estupendamente y entonces me contó que había tenido que irse al norte de España por motivos laborales. Al emigrar, conoció a una chica con la que se casó y de la que enviudó. Su hija, que vive en el extranjero, se lo llevó entonces a vivir con él, todavía más lejos de aquí”.

El post que se hizo viral en Facebook ha sembrado la duda entre los internautas que no han tardado en acusar a su autor de que se había inventado la historia para conseguir likes. Sin embargo, el periodista ha comentado que entiende que la gente pueda pensar eso, ya que “si publicas algo estás abierto a que te critiquen”.