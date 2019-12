Cyril Aggett es un hombre de Playmouth, Inglaterra, que perdió hace seis años a su esposa. Desde entonces, lucha a diario para combatir la tristeza que le causa el haberse quedado viudo. Afortunadamente, la ayuda proveniente de la escuela ubicada al frente de su vivienda le ha servido para sobrellevar su soledad. Su historia se hizo viral en Facebook.

Sucede que el instituto, llamado Coombe Dean, era visitado usualmente por Cyril y Shirley, su compañera de toda la vida. ¿La razón? Los precios eran bajos, la comida era buena, evitaban cocinar e incluso tenían la oportunidad de conversar con los estudiantes, quienes los recibían de la mejor manera.

Lamentablemente, la mujer falleció a causa del cáncer y su esposo cayó en una profunda depresión al punto de no dejar su casa por un lapso de dos meses, en los cuales con suerte se levantaba de su cama y veía televisión.

La situación era tal que tuvo que ser una llamada de la propia escuela la que lo convenció de salir a la calle para que vuelva a almorzar, ahora de forma gratuita, junto a los estudiantes con los que había convivido por tanto tiempo. El hecho conmovió a miles en Facebook.

Foto: Twitter

Desde entonces, Cyril no ha dejado de ir al instituto cuatro veces por semana (los viernes está cerrado). Allí pasa tiempo junto a los jóvenes alumnos con quienes conversa después de clases.

En una entrevista reciente, el propio Cyril Aggett indicó que esto le ha ayudado a tener más energía y "recuperar el amor hacia la vida".

"Hace un par de meses, que no me levantaba hasta las 2 de la tarde, aunque hubiese un día estupendo. Creo que fue Shirley la que me dijo ‘ponte los calzoncillos y sal a la calle’. Volver aquí me sacó de mi cueva otra vez", indicó al programa británico This Morning.

Foto: Twitter

Ahora, el hombre bromea con la pronta ausencia de los chicos debido a la llegada de la Navidad: “no creo que deban irse de vacaciones”, dice. Lo cierto es que a Cyril ya le hicieron entrega del alimento que consumirá durante el tiempo que duren las fiestas de fin de año. Solamente tendrá que sacarla del congelador y calentarla.

TE PUEDE INTERESAR: