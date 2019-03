Hombre devuelve libro a la biblioteca de su escuela 53 años después

Más vale tarde que nunca. Harry Krame tenía 13 años cuando pidió prestado a la biblioteca de su escuela el libro The family book of verse de Lewis Gannet, pero 53 años después se percató que nunca lo devolvió, por lo que no dudo en regresar a su colegio a devolver el ejemplar. La historia ha llamado la atención en Facebook.

Krame, residente del estado de Nueva Jersey (EE.UU.), limpiaba hace unos días el sótano de su casa, cuando se dio cuenta que aún tenía el ejemplar del libro que leyó en su adolescencia en el año 1966, tres años antes que el hombre conquistara la Luna. Por lo que no dudó y pensó en devolverlo con 19,345 días de retraso.

"Era como, todavía lo tengo, lo siento por eso", dijo Harry Krame, de 65 años, a WCBS-TV. El subdirector de Memorial Middle School, Dominick Tarquinio, se sorprendió cuando este exalumno arribó a la biblioteca escolar para devolver el libro The family book of verse del escritor estadounidense Lewis Gannet.

"Nunca lo volvimos a ver", declaró el educador que precisó que Krame es acreedor a una multa de 10 centavos por día, lo que equivale a casi 2,000 dólares, cantidad que no le será cobrada porque a la escuela no le interesan dichos recursos. La historia ha generado todo tipo de comentarios entre los usuarios de Facebook.

Krame contó a la cadena de noticias WCBS-TV que al principio no quiso informar su nombre a las autoridades de la escuela, por temor de lo que pudieran decirle. "Cuando me preguntó mi nombre, le dije que no podía dárselo porque estaba en el programa de protección de testigos", relató el hombre que ha hecho noticia.

Harry Krame devolvió el libro con 19,345 días de retraso. (Twitter / @FairLawnSchools) Krame devolvió el libro con 19,345 días de retraso. (Twitter / @FairLawnSchools)

Susan Murray, bibliotecaria de la escuela relató al North Jersey Record, que el libro era tan viejo que no tenía un código de barras, por lo que no estaba registrado en el sistema de su catálogo. "Nos sorprendió mucho recibir este libro, no hace falta decirlo", explicó.

Murray indicó que este libro será exhibido para que otros alumnos comprendan la importancia de devolver los libros a la biblioteca escolar. La biblioteca escolar dio a conocer en Facebook la historia de Harry Krame y el ejemplar devuelto 19,345 días después.