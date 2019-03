Indignación en Alemania luego que le quitaran a su perro por deudas y lo remataran por Internet

Una ciudad en Alemania enfrenta una posible demanda luego que los encargados del fisco embargaran al perro de raza pug de una familia y lo vendieran a través de de la tienda de comercio electrónico eBay. La historia ha cobrado relevancia en Facebook.

La familia, que no ha sido identificada, no había pagado sus deudas, incluido el impuesto a los perros, al municipio de Ahlen, una ciudad en el noroeste de Alemania, informó Associated Press.

Después de que las autoridades de la ciudad no pudieron hallar otra cosa de valor que embargar en la casa para pagar la deuda, se apoderaron del perro de raza pug de la familia, llamado Edda.

El pug, que tiene un alto valor monetario como un perro de raza pura, se vendió en línea el pasado mes de diciembre por 750 euros, alrededor de 853 dólares, informó la cadena de noticias Deutsche Welle.

El tesorero de la ciudad de Ahlen, Dirk Schlebes, dijo a la agencia de noticias AP que la incautación de Edda fue "legal" y "solo ocurrió después de que se hubieran tomado otros artículos no esenciales del hogar".

Según la BBC, una agente de policía llamada Michaela Jordan compró a Edda a través del periódico local alemán Ahlener Tageblatt.

Jordan reveló que cuando compró al perro en eBay le dijeron que Edda estaba sana. Ahora, la policía cuenta que el pug tenía problemas médicos que le ocultaron, incluidos problemas oculares que han llevado a cuatro operaciones desde la compra de Edda en diciembre.

Jordan también le dijo a la agencia que planea demandar a la ciudad por daños de 1,800 euros, alrededor de 2,048 dólares.

El periódico Ahlener Tageblatt también habló con el propietario original de Edda, quien dijo: "Ahora sé que Edda está en buenas manos", pero agregó que sus tres hijos extrañan al pug.

"No sabía qué era más indignante: el hecho de que embargaron al perro o el hecho de que lo pusieron a la venta por eBay", dijo Birgitt Thiesmann, activista de Vier Pfoten, una organización benéfica alemana para la protección de los animales, dijo al New York Times.

Según la BBC, el portavoz de la ciudad, Frank Merschhaus, dijo que el incidente será investigado.