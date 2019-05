Daña escultura de 200 años para ganar 'likes' y se gana el repudio de miles

La obsesión por tener miles de likes en las redes sociales nubló el juicio de la influencer polaca Julia Slonska, que ha perdido un contrato publicitario con uno de los bancos más importantes de Polonia tras hacerse viral un video a través de Facebook en el que se ve a la joven de 17 años golpeando una estatua con un martillo.

La escultura, situada en el parque del siglo XVIII Dolinka Szwajcarska, en la ciudad de Varsovia, simboliza a un ángel con una tortuga entre las manos y según los peritos su antigüedad data de hace cerca de 200 años. Los martillazos le han mutilado la nariz.

Slonska quería aumentar sus seguidores en Instagram con unas imágenes en el que tanto ella como sus acompañantes no paran de reír mientras los golpes de la joven destrozan la histórica escultura. El polémico video generó todo lo contrario a lo que ella buscaba.

El cuarto banco más importante y primero online de Polonia, mBank, ha anunciado que no aprueba lo hecho por la joven, y ha cancelado la colaboración que mantenían en redes sociales y en televisión, con el retiro de una publicidad en el que participaba.

Y por si fuera poco, la agencia de modelos para la que trabajaba, Specto Models, ha comunicado también que rescinde su contrato. Además, su acción podría ser castigada con una pena de cárcel de entre 6 y 8 meses. Además ha recibido críticas en redes sociales.

"No debió haber ocurrido. Lo lamento. No diré lo que me impulsó a hacerlo porque es un asunto privado, pero quería disculparme con todos", señaló la influencer. También ha admitido, de acuerdo al sitio web warszawawpigulce, que había bebido antes de llevar a cabo el ataque contra el patrimonio y que fue ella misma quien se puso en contacto con las autoridades para confesar su desmán.