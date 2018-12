Inquilinos morosos abandonan propiedad dejando pilas de basura, pero reacción de dueño sorprendió a miles

Es bien sabido que los inquilinos pueden llegar a ser un dolor de cabeza para quienes poseen propiedades. En algunos casos, sin embargo, se trata de personas muy respetuosas con sus vecinos y con las fechas de pago de renta, pero en otros pueden llegar a convertirse en un auténtico dolor de cabeza que lleva a los arrendadores a hacer cosas impensadas. La historia de Facebook que estás por conocer así lo comprueba.

Thomas Ravaux es un ciudadano de Rozoy-sur-Serre, localidad de Francia, que obligó a unos pésimos inquilinos a desalojar su propiedad tras no haber cancelado la cuota de alquiler durante 14 meses.

Los sujetos, además, no eran los más limpios pues Ravaux tomó algunas fotografías que nos dejan ver el desastre de suciedad y desperdicios que dejaron en su departamento. Las imágenes fueron publicadas en Facebook y se hicieron tendencia.

Es posible ver en las indignantes capturas que los inquilinos habían dejado desde pilas de cajas, hasta ropa, bolsas de basura y cajas de arena para gato que no habían limpiado. No obstante, Ravaux decidió tomar acción con sus propias manos tras decidir que las cosas no se podían quedarse así.

Y es que un video publicado en redes sociales mediante su cuenta de Facebook revela que el hombre cargó todas las pertenencias abandonadas de los inquilinos morosos para colocarlas en un camión de basura. De esta forma, llegaría a realizar una entrega tan especial como inesperada.

Verás en el material subido a Facebook que Ravaux se acercó hasta la nueva casa de sus antiguos inquilinos y descargó todo el contenido del camión en la entrada de la vivienda. La "dulce venganza" quedó inmortalizada en un video que acumula hasta el momento más de 910 mil reproducciones en la red social.

La filmación se viralizó y generó una gran cantidad de comentarios entre los usuarios de Facebook, quienes se mostraron, en su mayoría, a favor de la extrema medida tomada por el furibundo hombre.