Lexie Alford tiene solamente 21 años, pero hizo historia semanas atrás al romper el récord Guinness por ser la persona más joven en visitar cada uno de los 196 países reconocidos por la ONU. Ahora, esta joven oriunda de California, Estados Unidos, comparte a través de sus redes sociales las lecciones que le dejan los lugares que visita, siendo uno de las más recientes las razones por las que vale la pena ir a Venezuela, su lugar favorito en Sudamérica.

Desde pequeña, Lexie acompañaba a su madre en viajes de negocios constantemente, por lo que su pasión por conocer el mundo nació cuando ella era bastante joven. Fue entonces que decidió trabajar pintando casas en las construcciones de su padre y vendiendo limonadas para ahorrar por lo que parecía una meta imposible.

Sin embargo, el tiempo pasó y a los 18 años se dio cuenta que ya había visitado 72 países, lo que se convirtió en el impulso final para cumplir su máximo anhelo: conocer todos los países del mundo.

Fue así que solo con 21 años logró destronar a James Asquith, quien con 24 años ostentaba el récord a la persona más joven en visitar todos los países del mundo.

Su sueño se hizo oficial el pasado 4 de octubre, cuando volvió a Mozambique debido a que Guinness no le validó la visita de 2018 pues entró al país en el auto de un amigo en vez de usar transporte público, según informa CNN.

"Soy la primera en decir que solo pude ver apenas la superficie de todo lo que hay que explorar en el mundo. Me gusta que uno pueda ir a un lugar nuevo cada día por el resto de su vida y que no se acaben los sitios por conocer", le dijo al medio de comunicación.

"Siento que he tenido una visión general de todo el mundo, y tengo una lista muy específica de regiones y países a los que quiero ir y conocer profundamente", agregó.

Uno de estos fue Venezuela, país que fue para Alford el mejor destino de Latinoamérica.

"Diría que el lugar que más tocó mi corazón fue Venezuela. Ha habido tanto conflicto y representación negativa del país en los últimos años que estaba muy asustada de ir, pero cuando llegué quedé asombrada por la hospitalidad y amabilidad de los venezolanos que conocí. Además, no me habían hablado de la belleza natural", declaró.

"Tuve la oportunidad de ir a la base de Salto Ángel, la cascada de agua más alta del mundo. Y teníamos el lugar para nosotros solos. Así que esa fue probablemente una de las mejores experiencias que tuve en Suramérica", añadió.

Por otra parte, contó que los países menos esperados "son los que suelen tener la gente más amable".

"Países como la República Democrática del Congo, Sierra Leona, Gabón, Guinea Ecuatorial… son muchos lugares (en África) en los que no esperé encontrar hospitalidad, especialmente hacia los viajeros, y me sorprendí mucho por la amabilidad que puedes encontrar incluso en sitios en los que no hablan inglés", recordó.

Adicionalmente, la joven se animó brindar consejos para las mujeres que viajan solas.

"Me encanta decirles a las mujeres cómo viajar de forma segura. Mi mensaje para mujeres jóvenes es que el mundo es accesible para nosotras; nunca ha habido un mejor momento para ver el mundo por nosotras, porque incluso en el último año hubo más mujeres viajeras solas que hombres viajeros solos".

"Quiero motivar a las personas e inspirarlas a través de mis historias para que vayan y experimenten qué significa estar sola en un lugar extraño y enseñar algunas de las cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de mis viajes".

Alford resaltó que es importante tener en cuenta dos consejos vitales: evitar salir solas en la noche y evitar embriagarse o intoxicarse a menos que estén con un grupo de confianza.

"Si sigues esas dos reglas sencillas, garantizo que tendrás una buena experiencia y no tendrás de qué preocuparte", dijo la joven que, afortunadamente, jamás ha vivido una experiencia negativa en ningún país que visitó.

Asimismo, recomendó utilizar páginas para viajeros como Skyscanner para planear conexiones e itinerarios.

