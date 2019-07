Polémica por caso de mujer de 79 años condenada a prisión por alimentar a gatos callejeros

Nancy Segula, de 79 años, lleva varios años alimentando a gatos que viven en la calle en Garfield Heights, Ohio, Estados Unidos. Un gesto generoso que, sin embargo, está prohibido en la localidad ohioana, por lo que fue condenada a pasar diez días en la cárcel. La medida ha causado polémica entre los usuarios de Facebook.

Segula quebrantó la ley de la localidad de Garfield Heights que no permite hacer comida o dejar recipientes con alimento destinados a alimentar animales que viven en la calle.

Pero eso no le fue impedimento para ayudar a algunos gatos cuando su vecino los abandonó al momento de mudarse. "Solía ​​tener un vecino que tenía un par de gatos y él se mudó y cuando se mudó dejó a los gatos", contó a los medios locales.

La mujer de 79 años contó que los felinos comenzaron a llegar a su casa por un poco de alimento. "Siempre los alimentaba y los cuidaba porque estaba preocupada por ellos, soy una amante de los gatos, y luego, una vez que mis vecinos comenzaron a estar descontentos por su presencia llamaron a las autoridades", relató.

En 2017, recibió su primera notificación para que dejara de alimentar a los gatos en situación de abandono. Luego recibió otras cuatro. Su última notificación requirió que compareciera ante un juez la semana pasada que la sentenció a pasar 10 días tras las rejas en la cárcel del condado de Cuyahoga por alimentar a los animales.

La familia de Segula ha manifestado su descontento y ha pedido que se revise el caso. Dave Pawlowski, su hijo, dijo: "No podía creer que mi madre me dijera que, por lo que está haciendo aquí, alimentando a algunos animales callejeros, tiene que pasar diez días en la cárcel del condado. Simplemente no lo podía creer".

"Entiendo que mi madre ha violado una ley repetidamente con esto, y esa es una ley en Garfield Heights, pero debería haber sido revisada individualmente", dijo Pawlowski. "¿Por qué enviarías a una mujer de 79 años a la cárcel por alimentar gatos?".

Se supone que la mujer debe presentarse en la cárcel el 11 de agosto. La historia de Segula llamó la atención de los usuarios de las redes sociales como Facebook que, de inmediato, le ofrecieron su apoyo.