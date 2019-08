Mujer quiere divorciarse de su marido por ser muy amoroso

► Se aproximan a un perro de la calle, que estaba a punto de ser rescatado, y descubren un inesperado detalle



► Águila se fue de paseo con una cámara que 'robó' y lo que grabó se volvió tendencia



Muchas personas en el mundo desean hallar una pareja sumamente amorosa y dedicada. O sea, alguien con quien puedan compartir experiencias memorables. Es por esto que un caso llamó la atención de miles de usuarios de Facebook en las últimas horas.

Este se ha dado en la ciudad de Fuyaira, en los Emiratos Árabes Unidos. Ahí, una mujer acaba de pedir el divorcio porque su esposo es casi 'perfecto'.

Sí, leíste bien. Según recoge The Khaleej Times, la fémina desea tener una relación donde no siempre se viva en armonía y buen humor. No le gusta que su marido sea un romántico incurable.

"Añoro un día de disputas, pero esto parece imposible con mi esposo romántico que siempre me perdona y me colma de regalos. Necesito una discusión real, no esta vida de obediencia sin complicaciones", dijo la mujer.

CONCILIACIÓN

El caso, calificado por el citado medio como "insólito", se ha vuelto popular en Facebook. "¡Está loca! Yo quisiera encontrar a un hombre así, lleno de amor para darme. No sabe lo que hace", afirmó una usuaria.

Lo más reciente que se conoce acerca de la situación es que el esposo presentó una petición para evitar la separación ya que "puede aprender de sus errores y salvar su relación”. Ello fue aceptado por un tribunal, agendándose una conciliación para que ambos hablen del tema.